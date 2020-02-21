Искусственный интеллект с 2021 года начнут изучать в школах России

21.02.2020, 8:27, Новости дня

К 2021 году изучение искусственного интеллекта (ИИ) будет включено в школьную программу России, сообщается в проекте дорожной карты развития ИИ, разработанной Сбербанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Уже разработаны правила выдачи денег из федерального бюджета на выдачу грантов для интеграции ИИ в школьное образование.

При участии Минпросвещения создаются образовательные модули "Искусственный интеллект".

В 2021 году начнется тестирование учебных модулей, которое охватит не менее чем 1 процента школ. К 2024 году ИИ планируется изучать уже в половине школ, сообщило РИА Новости.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / Hill — в 2020-ых Европа и США ещё сильнее отдалятся друг от друга — у них на это пять причин

19.02 / Эксперт оценил требование Греции к Британии вернуть шедевры Парфенона

06.02 / В Москве задержали подозреваемого по делу об убийстве криминального авторитета Япончика

13.02 / Отца обвинили в сексуальном насилии над тремя детьми в Свердловской области

25.12 / Замбия выгнала американского посла

13.02 / В Украину заходит крупнейший портовый оператор в мире DP World

14.01 / Данилов о заявлении посольства Украины в Иране о крушении самолет МАУ по техническим причинам: Заявление посольства санкционировано нами

04.12 / Рада одобрила закон о верификации государственных выплат с предложениями Зеленского

27.12 / Япония решила отправить эсминец и патрульный самолет в Оманский залив

24.12 / Разбившийся под Хабаровском Су-57 был первым серийным образцом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика