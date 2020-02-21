Кучеров набрал один балл, но «Тампа» прервала победную серию

21.02.2020, 8:36, Новости дня

Хоккейный клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" не смог продолжить свою беспроигрышную серию в регулярном чемпионате НХЛ. В одном из матчей пятницы "молнии" проиграли "Вегас Голден Найтз". Не спас "Тампу" и российский хоккеист Никита Кучеров.

26-летний россиянин стал автором одной из передач на Стивена Стэмкоса, совершившего дубль. Ещен одну шайбу забил Кевин Шаттенкирк. Но "Рыцари" ответили пятью голами в исполнении Алека Мартинеса, Пола Штясны, Марка Стоуна, Райана Ривза и Макса Пасиоретти.

Поражение прервало победную серию "Тампы", которая составляла 11 успешных встреч подряд. "Лайтнинг" с 85 очками сохранил за собой второе место Восточной конференции. "Голден Найтз" же добились четвертой победу кряду, набрали 72 балла и повысились до четвертого места Запада.