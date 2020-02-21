Обострение в Идлибе: Турция открыто поддерживает террористов

21.02.2020, 8:56, Новости дня

Сирийский кризис в контексте обострения обстановки в Идлибе президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с лидерами Франции и Германии. Как заявил пресс-служба Кремля, стороны отметили, что важно не допустить негативных гуманитарных последствий для мирных граждан. Президент РФ подчеркнул – необходимы эффективные меры, чтобы сохранить суверенитет Сирийской Арабской Республики и нейтрализовать угрозу со стороны террористов. Эммануэль Макрон и Ангела Меркель в свою очередь заявили, что готовы помочь в снижении напряженности на северо-западе Сирии.

Ситуация в Идлибе остается напряженной. Накануне боевики при поддержке Турции перешли в наступление. Чтобы остановить террористов, российские военные нанесли по позициям экстремистов авиаудары.

Это последствия артиллерийского удара турецких вооруженных сил. Дома в поселке у сирийского Серакиба разрушены, в развалинах погибшие жители.

— Дом моих соседей полностью разрушен, они все мертвы смотрите. А это его сын. Боже мой!

Турецкая армия открыта поддержала атаку боевиков террористической группировки "Хаят Тахрир аш Шам" (запрещена в России), это бывший филиал "Аль-Каиды" (запрещена в России) в Сирии.

Артиллерия вооруженных сил Турции била по позициям сирийской армии в Неробе. Российский беспилотник зафиксировал факт массированного обстрела. На кадрах видно, что работают реактивные системы залпового огня и ствольная артиллерия. После артподготовки вперед пошли боевики, на земле радикалов поддерживали турецкие танки, к переднему краю членов группировок доставляли бронемашины армии Турции.

Гибридная война переросла в прямые столкновения. У боевиков даже был шанс прорвать линию обороны правительственных сил, но в ситуацию вмешалась российская авиация. Фронтовые бомбардировщики Су-24 взлетели с Хмеймима. Летчики остановили атаку радикалов, нанесли бомбовые удары по скоплениям боевиков и технике террористов. Появился оперативный комментарий представителя Российского центра примирения сторон в Сирии.

"Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами Су-24 ВКС РФ был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов. Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. Ими уничтожены один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков. При турецком обстреле были ранены четверо сирийских солдат. После того как по линии деконфликтинга до турецкой стороны этот факт был доведен, огонь ее артиллерии был прекращен", — сообщил представитель ЦПВС Сергей Жмурин.

Террористы попытались сбить российский военный самолет. На кадрах зафиксирован полет ракеты переносного зенитно-ракетного комплекса. Летчик благополучно ушел от ракеты. Но факты регулярного применения радикалами ПЗРК — а боевики уже сбили два сирийских вертолета — говорят о том, что и под вопросом безопасность гражданских лайнеров. Анкара передала ПЗРК в руки террористов бывшего филиала "Аль-Каиды".

Президент Турции Эрдоган сообщил, что в ходе боевых действий в четверг, в результате удара сирийских летчиков погибли двое турецких военных — это Али Эмре Фиринджогуллари и Мустафа Эртюрк. Еще пятеро военнослужащих ранены. Эрдоган в ходе агрессивных действий теряет очки. Турция ввязалась в открытую поддержку одиозных террористических групп, международного мандата на военное присутствие в Сирии у Анкары нет. При этом на территории, которую контролирует сирийская армия, находятся турецкие наблюдательные посты. Безопасность личного состава этих постов обеспечена именно правительственными силами. Уже в четверг вечером из Анкары начали приходить примирительные сигналы. Хотя при этом переброску сил и средств в сирийский Идлиб Турция не остановила.

Сейчас центр международного терроризма — город Идлиб — прикрывает 5 турецких батальонно-тактических групп. Это около 4000 тысяч солдат и офицеров, 80 танков, две сотни бронемашин, десятки единиц ствольной и реактивной артиллерии. И с каждым днем Анкаре все сложнее объяснить причины своего присутствия в провинции, которая стала анклавом террористического интернационала.