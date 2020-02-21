Автоновости: Новый Volkswagen Golf GTI представят в Женеве

21.02.2020, 8:52, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen анонсировал выпуск обновленной модели Golf GTI, которую продемонстрируют публике на ближайшем автосалоне в Женеве.

В свою очередь, данный экземпляр является отличным аналогом для нынешней дизельной модификации автомобиля. В свою очередь, новинка получит яркую полоску на кузове, а также соответствующий шильдик. Отличить данный автомобиль можно по бамперам, а также встроенным противотуманкам. Кроме того, новая модель имеет продвинутый задний бампер, улучшенную выхлопную систему и ряд других опций.

Вместе с тем технические параметры пока скрыты от публики. Известно, что под капотом могут разместить 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 245 л.с. Более точные опции автомобиля пока остаются неизвестными.



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