Вагон поезда отцеплен в Брянске из-за подозрения на коронавирус

21.02.2020, 8:48, Новости дня

В Брянске вагон пассажирского поезда отцепили и отправили в санитарный тупик из-за подозрения у одной из пассажирок на коронавирус, сообщили в пограничном санитарно-карантинном пункте «Брянск-Орловский» управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.

В управлении сообщили ТАСС, что все в вагоне находился 21 человек, в том числе 19 пассажиров и два проводника. Пассажирка, у которой заподозрили коронавирус, госпитализирована.

Остальные пассажиры и проводники находятся в вагоне, проводится медицинское обследование. Двоих пассажиров госпитализировали. По предварительным данным, детей в вагоне нет.

Ранее трое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess.

На материковой части Китая за минувшие сутки выявлены 889 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Всего подтверждено 75 тыс. 465 случаев заражения. 2 тыс. 236 человек умерли, выздоровели 18 тыс. 264 человека.