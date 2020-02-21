Календарь: 21 февраля — День задушевного Николая Расторгуева

21.02.2020, 8:47, Новости дня

Сегодня отмечает свой 63 день рождения народный артист России Николай Расторгуев.

До создания группы «Любэ» Николай Расторгуев участвовал в других группах и ансамблях. В 1978-1980 годах Расторгуев был вокалистом ВИА «Шестеро молодых» вместе с Валерием Кипеловым, будущим вокалистом «Арии». Вместе с ВИА «Здравствуй, песня!» принял участие в первом официальном московском рок-фестивале «Рок-панорама-1986». В 1989 году записал три песни на музыку Вячеслава Добрынина на диске «На Теплоходе Музыка Играет». Группа именовалась просто «ЧП». Имя и фамилия Расторгуева на обложке пластинки не упоминались.

Уже с 1989 года Расторгуев стал солистом группы «Любэ» с момента создания группы Игорем Матвиенко, который вынашивал идею создания нового музыкального коллектива с национально-патриотическим уклоном и мужественным вокалом ещё с 1987 года. Первая гастрольная поездка Николая Расторгуева в роли фронтмена группы «Любэ» прошла в том же 1989 году. Характерным атрибутом сценического образа Расторгуева стала военная гимнастёрка, носить которую ему посоветовала Алла Пугачёва на своих «Рождественских встречах». В 1991 году, на презентации «Чёрного альбома» группы «Кино» в Московском дворце молодёжи, Расторгуев едва не подрался с Юрием Шевчуком, лидером группы «ДДТ». Спустя два месяца они помирились.

В 1997 году указом Президента Российской Федерации № 1868 «За заслуги перед государством, большой вклад и укрепление дружбы между народами, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства» Николаю Расторгуеву присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации». В 2002 году Николаю Расторгуеву присвоено звание «Народный артист Российской Федерации». 5 сентября 2015 года на улице Смирновской в подмосковных Люберцах была установлена скульптурная композиция, посвящённая группе «Любэ».

Праздник 21 февраля:

Международный день родного языка.

События дня:

1784 г. — согласно указанию Екатерины II порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.

1931 г. — начался выпуск средства против тошноты и похмелья «Alka Seltzer».

1935 г. — в Москве открылся первый в СССР Международный кинофестиваль.

Именинники:

Александр, Андрей, Петр, Сергей.

Родились:

Людмила Улицкая (1943 г.) — российская писательница.

Чак Паланик (1962 г.) — американский писатель.

Дженнифер Лав Хьюитт (1979 г.) — американская актриса и певица.