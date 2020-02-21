МиГ-35 научили беспилотной посадке

21.02.2020, 8:44, Новости дня

Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме, соответствующая технология уже создана, сообщили в корпорации «МиГ» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

«Инженеры корпорации «МиГ» получили патент на систему автоматического управления самолетом при заходе на посадку. Данный цифровой комплекс повышает безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях, позволяет летчику выйти на глиссаду в автоматическом режиме и за меньшее время, продолжить снижение до появления видимости. Новая технология найдет свое применение в самолетах МиГ-29М/М2 и МиГ-35», – передает РИА «Новости» сообщение корпорации.

По словам гендиректора корпорации Ильи Тарасенко, эту систему планируется внедрять как в современные, так и перспективные авиационные комплексы марки «МиГ».

«Работа уже ведется. Одним из главных приоритетов наших инженеров является безопасность и максимальная эффективность применения авиационной техники», – сказал Тарасенко.

Новая разработка включила в себя ряд инновационных блоков, приводов и систем, в том числе навигационно-измерительный комплекс. Преимущества системы уже подтверждены летными испытаниями с положительными оценками летчиков.

Ранее МиГ-35 решили оснастить новой кабиной.



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