Трое в гонке, не считая Трампа

21.02.2020, 8:43, Разное

Каким будет следующий кандидат в президенты от Демпартии США

В феврале текущего года стартовали праймериз в Демократической партии, по итогам которых станет известно имя единого кандидата. Ему предстоит выполнить сложнейшую миссию — победить действующего президента Дональда Трампа. Пока претенденты прошли кокусы в Айове и праймериз в Нью-Гэмпшире, которые стали предметом широкой дискуссии по всему миру.

Трамп или Байден? Фото: Reuters

Демократические приметы

В стартовом штате победил малоизвестный мэр провинциального городка Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич, опередивший сенатора Берни Сандерса всего лишь на 0,1 %. Социалист из Вермонта взял условный реванш в Нью-Гэмпшире, вырвавшись вперед с разницей в 1,3 %, но фактически состоялась ничья: Сандерс и Буттиджич заручились голосами девяти делегатов (не путать с выборщиками).

Эти результаты заставили многих аналитиков списать со счетов бывшего вице-президента Джо Байдена, который в обоих случаях не попал даже в тройку лидеров. В связи с этим большинство прореспубликанских медиа поспешили поздравить Трампа, который опасался именно Байдена, имеющего колоссальный опыт, финансирование и серьезную поддержку в демократических элитарных и лоббистских кругах. Тем не менее все далеко не так однозначно и делать выводы пока преждевременно.

Во время каждого избирательного цикла происходит искусственное преувеличение значимости условных «стартующих» штатов. Дело в том, что Айова и Нью-Гэмпшир в совокупности направляют на партийный съезд 65 делегатов (из 3,979), а для победы и выдвижения в финальный этап против кандидата от конкурирующей партии нужно получить голоса 1991 делегата. Крайне важным является и институт суперделегатов, которые имеют автоматическое право голоса: 30 высокопоставленных членов руководства партии, 236 членов палаты представителей, 48 сенаторов, 28 губернаторов и 438 избранных членов от Демократического национального комитета (ДНК).

Суперделегаты, в отличие от простых делегатов, имеют привилегию не ориентироваться на итоги прямых голосований на праймериз и самостоятельно решать, кому отдавать свой голос.

На сегодняшний день Байден — абсолютный лидер в этой категории (68 голосов):

с заявлениями в его поддержку выступили 41 конгрессмен, 14 членов ДНК, по 5 сенаторов и высокопоставленных членов, а также 3 губернатора. За ним следует Сандерс с 22 голосами и Майк Блумберг с 20 голосами. При этом 568 членов (из 771) пока еще не определились в симпатиях к кандидатам. Важно подчеркнуть, что эти цифры могут меняться в разные стороны вплоть до завершения праймериз.

Другой миф заключается в том, что Айова и Нью-Гэмпшир задают тон всей кампании и определяют электоральные настроения. В действительности же эти штаты принято считать наиболее «белыми» и «старыми». Процент так называемых «белых американцев» в Айове составляет 90,28 %, а средний возраст — 38,1, в Нью-Гэмпшире белых 93,03 %, а возрастной показатель колеблется в пределах 42,7–43,2. Не менее важен среднегодовой доход за вычетом налогов, который в вышеназванных штатах является одним из наиболее высоких: 58 тыс. долларов в Айове и 73 тыс. долларов в Нью-Гэмпшире.

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Статистические данные и однообразный демографический облик этих субъектов позволяют сделать прямо противоположный вывод о том, что предпочтения местных избирателей никак не могут служить показателями продемократических электоральных тенденций. Во время прошлого цикла тот же Берни Сандерс достиг в «стартовых» штатах большого успеха: в Айове он уступил Хиллари Клинтон мизерные 0,25 %, а в Нью-Гэмпшире и вовсе одержал уверенную победу, набрав 60,14 % голосов против 37,68 % у Клинтон. Однако это не помогло сенатору от Вермонта одержать победу над экс-госсекретарем на итоговом партийном съезде. Вполне допускаю, что успехи в этих штатах каким-то образом способствуют формированию положительной психологической атмосферы в штабах кандидатов, но не более того.

Кандидат не от народа

Профессиональные политтехнологи, работающие со своими кандидатами, более озабочены положением в ключевых штатах, где рейтинги их подопечных могут иметь отрицательную динамику. Речь идет о Калифорнии (415 делегатов), Техасе (228), Нью-Йорке (274), Флориде (219) и Пенсильвании (186). Борьба в этих штатах обещает быть одной из интереснейших в истории американского избирательного процесса.

При этом нынешние партийные праймериз нужно рассматривать не только как столкновение отдельных кандидатов, но и как системное противостояние организованных фракционно-элитарных внутрипартийных групп. Джо Байден, который входит в число наиболее влиятельных политиков в Америке, в 30-летнем возрасте стал одним из самых молодых сенаторов в истории страны. Его корни идут к пенсильванско-дэлаверским кланам Байденов (по линии отца) и Блуиттов (по линии матери). Предки Джо Байдена стояли у истоков формирования ирландско-католического лобби («Сыны Святого Патрика»), которое объединяло многие знатные семьи: Баркли, Фитцпатрики, Фитцсимонсы, Миды и Кеннеди.

Джо Байден. Фото: EPA-EFE

Он прошел через все ключевые профильные комитеты Сената, участвовал в нескольких избирательных кампаниях и был избран Обамой вице-президентом. Сферы его влияния включали контроль по борьбе с наркоторговлей на законодательном уровне (был главой двухпартийного кокуса) и внешнюю политику (с 2001 по 2008 год был бессменным председателем Комитета по международным делам от демократов).

В должности вице-президента имел серьезное воздействие на президента Обаму в вопросах выработки и реализации внешней политики. Такие кадры в администрации, как Томас Донилон (советник по национальной безопасности), Джон Керри (госсекретарь) и Эштон Картер (министр обороны), были пролоббированы Байденом.

Многие влиятельные американские эксперты не без основания считают, что Джо входит в пятерку самых могущественных вице-президентов Соединенных Штатов наряду с Ричардом Никсоном (при Эйзенхауэре), Уолтером Мондейлом (при Картере), Бушем-старшим (при Рейгане) и Диком Чейни (при Буше-младшем). Личная трагедия в семье (смерть сына Бо) не позволила ему принять участие в выборах 2016 года, и

нынешний цикл, вероятно, является последним шансом для 77-летнего политического титана покорить вашингтонский олимп.

В демократической элите он пользуется поддержкой «умеренной фракции» во главе с лидером партийного меньшинства Чаком Шумером и «новых демократов», у истоков создания которых стоял президент Билл Клинтон. Многие члены этих групп — бывшие и действующие политики из Нью-Йорка, Пенсильвании и Массачусетса, успех в которых будет иметь принципиальное значение. На мой взгляд, Байден получит значительную часть голосов суперделегатов от этих штатов, и с расчетом на это ему важно добрать нужное число простых делегатов (то есть тотальная победа может и не понадобиться). Сандерс — из «прогрессивного кокуса», представители которого (Пэлоси, Окасио-Кортес, Омар) за последние четыре года наделали немало шуму. Однако этот кокус находится в расколотом состоянии: многие его члены обвиняют спикера нижней палаты Нэнси Пэлоси в симпатиях к Байдену и в тайном сговоре с «умеренными» и «новыми демократами». Ее позиция как одного из старейших членов партии (в конгрессе с 1987 года) и действующего лидера палаты представителей может повлиять на расклад сил, особенно в ее родном штате — Калифорнии. Берни и его сторонники осознают эти риски, поэтому создают себе образ народных кандидатов, которым противостоят элитарии во главе с Джо Байденом.

Любимец лоббистов

Черный лебедь — это Пит Буттиджич. Его кейс является очень интересным и в то же время весьма противоречивым. С одной стороны, он обладает всеми необходимыми первичными атрибутами: выпускник Гарварда и Оксфорда, офицер морской разведки, не замешан в скандальных историях. Даже факт его признания в гомосексуальности эффективно используется для набора электоральных дивидендов, так как либеральная и умеренная части страны (да и местами консервативная) всегда с уважением относятся к политикам, которые имеют смелость быть открытыми и честными.

Пит Буттиджич. Фото: wikipedia.org

С другой, у него нет опыта работы на федеральном уровне ни в законодательной, ни в исполнительной ветвях власти, что является большим минусом. Между опытом и энтузиазмом американцы традиционно отдают предпочтение первому, ведь речь идет о выборе человека, от управленческих способностей которого зависит их настоящее и будущее. Пит в этом смысле прямой антипод: он уже 8 лет занимает пост мэра города с населением в 100 тыс. человек. По логике развития политической карьеры дальше действует такая схема: законодательный орган штата (работа на региональном уровне), далее по вкусу — либо губернаторство, либо в одну из палат конгресса. Однако тут резкий скачок — из мэрии в Овальный кабинет.

С чем это связано? Ответы на многие вопросы, связанные с большой политикой, принято искать в отчетах о финансировании. Деньги всегда подскажут правильное направление, и американские выборы не исключение. Согласно данным Центра ответственной политики, Буттиджич на данный момент собрал чуть больше 75 млн долларов, что является феноменальным достижением для кандидата с низкой узнаваемостью (до выборов) и скромным политическим послужным списком. Его основные доноры — это технологическое и телекоммуникационное лобби: корпорации Alphabet (248 тыс.), Microsoft (145 тыс.), AT&T (100 тыс.), Amazon (98 тыс.), Apple (88 тыс.), Facebook (60 тыс.); образовательное лобби — Калифорнийский университет (130 тыс.), Гарвардский университет (86 тыс.); банковское лобби — Wells Fargo (88 тыс.); JPMorgan Chase (57 тыс.), Bank of America (57 тыс.). Различного рода ветеранские организации направили Буттиджичу 3,8 млн долларов, а либеральные организации идеологического и правозащитного характера уже выделили 3,2 млн долларов (больше, чем всем остальным кандидатам).

При наличии диверсифицированных финансовых потоков от нескольких крупных лобби-секторов успех 37-летнего чиновника уже не кажется чем-то из ряда вон выходящим.

Впечатляет и список высокопоставленных политиков, лоббирующих повестку Пита. Речь идет о бывшем заместителе директора ЦРУ по операциям (DDO) Дэвиде Коэне, который после отставки длительное время занимался оценкой глобальных рисков для корпорации AIG, появившейся из Американо-Азиатской страховой компании (первая западная структура, занимающаяся предоставлением страховых услуг в Китае). Этот факт важен, так как AIG — «детище» голландско-американской семьи Вандер Старр, которая выступала в качестве лоббиста установления стратегических отношений с Пекином, принимая во внимание неизбежность роста китайского рынка.

Морис Гринберг, которому Корнелиус Вандер Старр передал управление американской частью семейного бизнеса, был одним из тех, кто активно поддерживал курс президента Ричарда Никсона по «открытию» Китая и инициативу Билла Клинтона по включению Пекина в ВТО. Другие влиятельные друзья Буттиджича — Эрик Фэннинг, Филип Гордон и Остан Гулсби. Всех их объединяет политическая близость к Бараку Обаме (не байденовские люди), особенно это касается Фэннинга, занимавшего должности начальника штаба министра обороны и министра сухопутных войск.

Бывший президент пока открыто не заявлял о своей поддержке кому-либо, но активное вовлечение близких к нему кадров говорит о косвенной симпатии к Буттиджичу. Не исключено, что Обама видит в нем своего кандидата, у которого большое политическое будущее. Кроме того, Гордон и Гулсби были вовлечены в работу над проектами Транстихоокеанского (в Азии) и Трансатлантического (с ЕС) партнерства, которые были успешно похоронены Дональдом Трампом. Многие влиятельные финансовые лобби-группы, поддержавшие эти проекты Обамы, не согласны с новым протекционистским курсом, поэтому не стоит удивляться, если Пит Буттиджич все же прыгнет выше головы. Если не на этих выборах, то на следующих.

Арег Галстян

политолог-американист