Мнение: О том, сколько протянет Россия, когда США возьмутся за неё всерьёз

21.02.2020, 8:34, Разное

Не так давно Владимир #Путин шокировал мировую общественность своей откровенностью. Его спросили: «А правда, что вы можете уничтожить #США примерно за полчаса?» Президент России задумался на пару секунд и выдал: «Вообще-то, быстрее…». С тех пор у страны стала отрастать гордость за «Кинжалы», «Авангарды», «Сарматы» и прочие «Тополя».

Что не осталось незамеченным. И вот прилетела ответка с того берега Атлантики.

По данным китайских товарищей, некие американские военные эксперты просчитали вариант неядерного конфликта США с Россией. Например, на тот случай, если #Россия захочет вернуть Прибалтику, а также наказать Польшу.

И пришли к лестному для себя, но неутешительному для РФ выводу. На то, чтобы уничтожить российскую армию и принудить Москву к миру, Штатам потребуется всего лишь семь дней. Даже несмотря на некоторое отставание Америки в средствах РЭБ и сложностях военной логистики через океан.

Тактика янки, предложенная военспецами, учитывает боевой опыт в Ираке, Ливии, Сербии. Так, в 1986 году армия США атаковала радиолокационную систему и аэродром Ливии. На нанесение удара военным потребовалось всего 18 минут, после чего ливийские ВВС были парализованы и не могли дать ответный удар. В ходе войны в Ираке американские военные существенно расширили подобную тактику — сначала они парализовали систему ПВО Ирака, а затем пустили в ход военно-воздушные силы для атаки наземных целей. Объединённые сухопутные войска вскоре закончили войну, используя высокотехнологичное снаряжение и оружие для нападения и ликвидации противника. Тот, к слову, даже не стал толком сопротивляться.

Однако, прокатит ли подобный сценарий с Россией, чья #армия, в отличие от Ирака, Ливии, Афганистана и т.п. совсем не выглядит мальчиком для битья?

С одной стороны, российская военная доктрина предусматривает, что ядерное оружие может быть применено в случае, когда возникает опасность самому существованию страны. Несомненно, атака и даже контратака США или #НАТО будет расценена как такая опасность.

Теперь вспомним, что Россия обладает колоссальными стратегическими ядерными силами и большим количеством современного стратегического оружия. Она занимает первое место в мире по числу ядерных боеголовок. У США их около 3,8 тыс., в то время как у российской стороны насчитывается более 4,5 тыс. На боевом дежурстве – 1,6 тыс. и 2,2 тыс. соответственно. К тому же, Россия имеет совершенную ядерную триаду: стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М для атаки в воздухе, многочисленные шахтные пусковые установки для запуска МБР с земли плюс 11 атомных подлодок класса «Борей» с общим количеством шахт под ракеты 176 единиц и возможностью запуска от 576, до 960 боеголовок. Кроме того, на Транссибирской железнодорожной магистрали курсирует боевой железнодорожный ракетный комплекс, а по дорогам необъятной страны катаются мобильные пусковые установки. Таким образом, РФ располагает достаточными средствами, чтобы дать адекватный ответ США.

Но любое #оружие, даже самое современное, ничто без решимости его применить. А вот здесь всё не так однозначно. ©

Хорошо известно, сколь сильно нынешняя российская элита инкорпорирована в западный мир. Дети разного рада чиновников, политиков, олигархов и просто бизнесменов учатся или живут на Западе. Некоторые из них имеют второе гражданство или бесспорное право на него. Там же в западных банках, слепых трастах и анонимных офшорах находятся личные #финансы теперешних элитариев. И с этим нельзя не считаться.

То есть, даже если у Владимира Путина или кого-то ещё хватит смелости отдать приказ о превентивном или оборонительном ядерном ударе в сценарии неядерного конфликта, будет ли он исполнен? Не задумаются ли даже привыкшие к дисциплине военные о возможных последствиях, ведь в большинстве сценариев такого конфликта проигравшей стороной оказывается именно Россия? А если она окажется в глазах мирового сообщества ещё и страной-агрессором… Сколь бы ни были военные фанатично и лично преданными Верховному Главнокомандующему, судьбы Кейтеля и Йодля не желает никто.

С противоположной стороной гипотетического конфликта, напротив, всё ясно. Сколь бы ни были миролюбивы американские политики, ограничившие своего президента в действиях даже против Ирана, вариантов у них не будет. В случае реализации сценария с Прибалтикой придётся применять ст.5 Устава #НАТО, иначе Альянс развалится и позиции США как мирового лидера, на которых во многом зиждется их экономическая и финансовая система, будут утрачены. Придётся бить всерьёз…

Так сколько времени потребуется Штатам, чтобы одолеть Россию?