«Намного красивее меня». В Бразилии установили восковую скульптуру Пеле

21.02.2020, 8:30, Новости дня

Легендарный бразильский футболист, единственный трехкратный чемпион мира Эдсон Арантес ди Насименто, или попросту Пеле, увековечен в музее сборной Бразилии по футболу. В честь бразильца установлена восковая скульптура.

Сам Пеле не смог присутствовать на церемонии презентации фигуры, однако представители Бразильской конфедерации футбола сами приехали к нему домой и сообщили тому о знаковом событии, сообщает Спорт24.Ru. Пеле не мог не отреагировать на фигуру в свою честь.

Antes de ocupar lugar de destaque no Museu Seleção Brasileira, a estátua do REI PELÉ foi a Santos encontrar com o craque de carne e osso.

"Скульптура намного красивее меня, — признается 79-летний бразилец. – Возможность оставить такие добрые послания и воспоминания будущему поколению – это большой дар от бога. От всего сердца благодарю всех и бога за то, что в данный момент нахожусь в добром здравии".

Напомним, что накануне сын известного футболиста Эдиньо сообщил о том, что Пеле находится в депрессивном состоянии, не покидает дом и ведет затворнический образ жизни. Сам экс-футболист информацию своего сына опроверг.