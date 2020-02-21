Huawei планирует представить складной смартфон и безрамочный ноутбук

21.02.2020, 8:30, Разное

Китайская компания Huawei планирует представить общественности фирменный складной смартфон Mate Xs и безрамочный ноутбук. Презентация нововведений состоится 24 февраля исключительно в онлайн-режиме из-за отмены выставки MWC 2020.
Коронавирус стал причиной отмены MWC 2020 и поэтому многие китайские компании решили провести презентацию своих устройств в онлайн-режиме. В стороне не остались официальные представители Huawei, обещающие выпустить сразу несколько довольно интересных устройств. Внимание поклонников привлекает складной смартфон Mate Xs, так как он получит не только производительный процессор Kirin 990, но и поддержку 5G. Аналогичная технология может стать изюминкой нового фирменного планшета, о котором пока нет никакой детальной информации.

Завершает анонс слоган «Мы представляем мир без границ», адресованный выпуску ноутбука Huawei. Вероятнее всего речь идёт о новинке в семействе MateBook. Главной особенностью компьютера может стать дисплей с минимальными рамками. Помимо этого, представители корпорации пообещали показать ещё несколько устройств, но с чем они связаны пока не известно.



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