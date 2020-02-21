Роскачество рассказало о вредных свойствах заменителей сахара

21.02.2020, 8:30, Новости дня

Информация на этикетке не всегда раскрывает информацию о содержании скрытых сахаров, хотя некоторых из них стоит избегать, говорится в сообщении Роскачества.

«На этикетке потребители встречают несколько десятков названий, по сути, обозначающих сахар. И если глюкозу или фруктозу опознать довольно легко, то иногда формулировки оказываются настолько туманными, что только эксперту под силу разобраться в терминах. Например, декстроза – это сахар, полученный из кукурузы, левулоза – второе название фруктозы (фруктового сахара), а меласса (черная патока) – побочный продукт», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

Чем выше в списке на этикетке находится ингредиент, тем его больше. Если источников сахара несколько, количество сахаров можно узнать из таблицы пищевой ценности, расположенной на этикетке. Стоит избегать искусственных и низкокалорийных подсластителей.

Сахарные спирты (ксилит, эритрит и сорбит) обычно считаются безопасными и часто встречаются в жвачке и зубных пастах. Но организм не может их переваривать, поэтому употребление их большого количества за короткий промежуток времени может привести к газообразованию, вздутию живота и диарее. Одними из самых распространенных скрытых сахаров являются глюкоза и фруктоза: первая может метаболизироваться почти каждой клеткой, вторая – только в печени. Исследования показали вредное воздействие ее высокого потребления: инсулинорезистентность, метаболический синдром, жировая болезнь печени и диабет второго типа.

Роскачество советует внимательно отнестись к информации о количестве сахара по отношению к дневной норме.

«К примеру, в злаковом батончике производитель может рассчитать это соотношение только для добавленных сахаров и указать 11% от дневной нормы. Но если принять во внимание весь сахар (в злаках, фруктах, ягодах), то батончик может потянуть на 80-90% дневной нормы», – отмечается в сообщении.

Ранее Роскачество дало рекомендации по выбору вина для романтического ужина.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Пациент в Челябинской области скончался после операции по удалению аппендикса

03.02 / Годовщину победы в Сталинградской битве отметили «Случайным вальсом»

18.02 / Гаджеты: Названа вероятная дата анонса iPhone 9

12.01 / Хаджимба: «Я ушел с поста президента Абхазии»

08.12 / Соратник Ельцина: Отнять у Украины ядерное оружие было чрезвычайно важным вопросом

26.12 / Проколовшему шины 70 автомобилей в Подольске грозит тюрьма

27.12 / Пожилая японка возмутилась приветствием жителей Курил

03.02 / Торговая сделка США и Китая оказалась под угрозой из-за коронавируса

09.01 / США и Иран обменялись сообщениями о деэскалации

31.01 / Пассажирка самолета, прилетевшего в Москву из Крыма, угрожала после посадки взорвать лайнер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика