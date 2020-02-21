Роскачество рассказало о вредных свойствах заменителей сахара

21.02.2020, 8:30, Новости дня

Информация на этикетке не всегда раскрывает информацию о содержании скрытых сахаров, хотя некоторых из них стоит избегать, говорится в сообщении Роскачества.

«На этикетке потребители встречают несколько десятков названий, по сути, обозначающих сахар. И если глюкозу или фруктозу опознать довольно легко, то иногда формулировки оказываются настолько туманными, что только эксперту под силу разобраться в терминах. Например, декстроза – это сахар, полученный из кукурузы, левулоза – второе название фруктозы (фруктового сахара), а меласса (черная патока) – побочный продукт», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

Чем выше в списке на этикетке находится ингредиент, тем его больше. Если источников сахара несколько, количество сахаров можно узнать из таблицы пищевой ценности, расположенной на этикетке. Стоит избегать искусственных и низкокалорийных подсластителей.

Сахарные спирты (ксилит, эритрит и сорбит) обычно считаются безопасными и часто встречаются в жвачке и зубных пастах. Но организм не может их переваривать, поэтому употребление их большого количества за короткий промежуток времени может привести к газообразованию, вздутию живота и диарее. Одними из самых распространенных скрытых сахаров являются глюкоза и фруктоза: первая может метаболизироваться почти каждой клеткой, вторая – только в печени. Исследования показали вредное воздействие ее высокого потребления: инсулинорезистентность, метаболический синдром, жировая болезнь печени и диабет второго типа.

Роскачество советует внимательно отнестись к информации о количестве сахара по отношению к дневной норме.

«К примеру, в злаковом батончике производитель может рассчитать это соотношение только для добавленных сахаров и указать 11% от дневной нормы. Но если принять во внимание весь сахар (в злаках, фруктах, ягодах), то батончик может потянуть на 80-90% дневной нормы», – отмечается в сообщении.

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