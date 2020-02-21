Гаджеты: Realme X50 Pro 5G в Индии может стоить около 50 000 рупий

21.02.2020, 8:30, Разное

На рынке Индии 24 февраля официально представят новый мобильный аппарат Realme X50 Pro 5G. В отчете PTI появилась информация о возможном ценнике смартфона — гаджет может стоить порядка 50 000 рупий (около $696).

Эксперты удивлены такой ценой новинки, ведь в Индии бренд Realme, конкурирующий с Xiaomi Redmi, считается бюджетным. Производителю предрекают проблемы с реализацией смартфона на рынке этой страны, поскольку марка iQOO уже готова представить здесь свою флагманскую модель 3 5G за 45 000 рупий, а ее версия с поддержкой 4G-сетей оценивается в 35 00 рупий. Примечательно, что на территории Индии пока отсутствует инфраструктура для подключения 5G.

Напомним, Realme X50 Pro 5G получит четырехмодульную камеру с основным датчиком на 64 Мп. Смартфон оборудован Super AMOLED-дисплеем от Samsung с частотой обновления 90 Гц при соотношении сторон 20:9. Гаджет построен на базе передового SoC Qualcomm Snapdragon 865 в сочетании с ОЗУ LPDDR5 до 12 Гб и ПЗУ до 256 Гб. Модель X50 Pro 5G наделят технологией быстрой зарядки SuperDart на 65 Вт.



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