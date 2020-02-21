В Неваде демократы борются за голоса испаноязычных американцев

21.02.2020, 8:30, Новости дня

ЛАС-ВЕГАС – Три маленькие девочки в блестящих туфельках терпеливо сидят на их раскладных стульях у касс супермаркета, пока их мама Нелли Тобон с увлечением слушает претендента на президентскую номинацию сенатора Элизабет Уоррен.

«Я хочу, чтобы была женщина-президент, – говорит Тобон. – Я хочу настоящих перемен».

По словам женщины, ей нравится Уоррен, потому что у них одинаковые взгляды на семейные вопросы.

Перед началом выступления Уоррен корреспондент «Голоса Америки» задал ей вопрос о том, как она планирует завоевать голоса латиноамериканцев в Неваде.

«Прямо сейчас мы общаемся с людьми, пытаемся достучаться до них», – ответила она.

Невада, где проходят «первые кокусы Запада», также является первой проверкой популярности кандидатов среди этнических меньшинств. Латиноамериканцы составляют 28 процентов электората в штате.

Акцию проводит организация Mi Familia Vota. Ее директор Хектор Санчес Барба задает Уоррен вопросы о минимальной оплате труда, пуэрториканском долге, иммиграции, здравоохранении и присутствии латиноамериканцев в органах власти.

«Обещаете ли вы включить четырех латиноамериканцев в ваш кабинет?» – спрашивает ведущий.

«А вы ограничиваете меня четырьмя?» – парирует Уоррен, позже добавляя, что не может обещать конкретных цифр, но обещает «участие в дискуссии».

Уоррен и другие кандидаты пытаются догнать сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Как показал опрос Univision News на этой неделе, 33 процента латиноамериканцев планируют в субботу голосовать за Сандерса.

Самый высокопоставленный латиноамериканец в предвыборном штабе Сандерса Чак Роча одет в белую футболку с красно-синей надписью Tio Bernie (дядюшка Берни), а на голове у него черная ковбойская шляпа, напоминающая о его родном городе Тайлер в Техасе.

Роча считает причиной успеха Сандерса своевременно (за восемь месяцев до кокусов) начатую работу с латиноамериканской общиной, а также тот факт, что в предвыборном штабе Сандерса в Неваде работают 76 латиноамериканцев.

«Нанимайте латиноамериканцев, слушайте латиноамериканцев, инвестируйте в них, и тогда они пойдут голосовать», – говорит он.

Роча пришел на соревнования по футболу, организованные штабом Сандерса. На поле сменяют друг друга молодые мужские команды.

Несколько игроков признаются, что приехали в США в детстве и не имеют нужных документов, но могут остаться в США благодаря DACA, программе отложенного действия для детей-мигрантов, которая защищает некоторые категории иммигрантов от депортации.

Между тем рядом стоит микроавтобус штаба Сандерса на случай, если кому-то нужно будет поехать на избирательные участки, чтобы принять участие в досрочном голосовании.