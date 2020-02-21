Продажи пассажирских автомобилей в Китае рухнули в феврале из-за вспышки вируса

21.02.2020, 8:30, Новости дня

Розничные продажи пассажирских автомобилей в Китае упали на 92% в годовом выражении в первые 16 дней февраля на фоне вспышки коронавируса, показали данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA).

За первые 16 дней месяца в стране было продано 4909 пассажирских автомобилей по сравнению с 59,93 тысячи единиц за аналогичный период прошлого года.

"В первые недели февраля открылось очень мало дилерских центров, и у них было очень мало посетителей", — заявил CPCA.

На показателях крупнейшего в мире автомобильного рынка уже отразились замедление экономического роста, последствия торговой войны между США и Китаем, а также введение новых стандартов выбросов.

Вспышка коронавируса создала дополнительную угрозу для отрасли, заставив некоторых автопроизводителей отложить возобновление производства после новогодних праздников. Потребители в условиях эпидемии стараются избегать людных мест, что приводит к падению розничных продаж.

Продажи на китайском автомобильном рынке, вероятно, упадут более чем на 10% в первом полугодии и примерно на 5% в течение всего года, при условии, что эпидемию удастся сдержать до апреля, заявил Reuters Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM) на прошлой неделе.

Министерство коммерции КНР заявило, что правительство изучит возможность принятия дополнительных мер для поддержки потребления, включая стимулирование продаж автомобилей.