Ксения Собчак сопоставила вступление Сергея Шнурова в партию с нахождением в квартире лошади

21.02.2020, 8:21, Разное

Российская журналистка Ксения Собчак не самым лучшим образом высказалась о решении рок-музыканта Сергея Шнурова стать политиком и вступить в «Партию Роста». Личным мнением звезда поделилась на своей странице в соцсети Instagram.
Бывшая ведущая скандального телепроекта «Дом-2» обнародовала в собственном микроблоге пост, с иронией прокомментировав вступление лидера рок-группировки «Ленинград» в «Партию Роста». По словам Ксении Собчак, выбор артистом данной политической фракции является «удачным для него», и почти так гармонично смотрится беспокойная лошадь в двухкомнатной квартире, как считает экс-кандидат на должность президента РФ. Такую мысль о политической карьере Сергея Шнурова ведущая закончила стихотворением, переделав текст композиции «Выборы», автором которой является фронтмен популярного рок-коллектива, упоминаемый выше.

Напомнила Собчак Шнурову и о том, как он насмехался над ней, когда экс-звезда «Дом-2» принимала участие в президентских выборах в 2018 году. Она уверена, что ее оппонент уже давно сам желал уйти в политику. Певец ответил нелестными словами, отметив, что весь шум по поводу его вступления в «Партию Роста» связан с болезненным восприятием российской публикой соответствующей тематики.



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