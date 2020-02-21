Названы причины нарушения работы поджелудочной железы

21.02.2020, 8:21, Разное

Врач-терапевт Георгий Сапего назвал причины, по которым нарушается работа поджелудочной железы. При нормальном функционировании органа выделяемый им пищеварительный сок не имеет цвета, он прозрачный и щелочной.

При проблемах с поджелудочной железой человек нередко начинает терять вес, так как нарушается выработка органом важных для пищеварения ферментов. К этому приводят как хирургические вмешательства, так и некоторые заболевания, в частности панкреатит и муковисцидоз. При наличии первой патологии происходит воспаление поджелудочной железы, второй недуг является наследственным, он характеризуется появлением густой слизи из-за транспортировки хлорида натрия через клеточные мембраны и, как результат, забиванием протоков и затруднением выделения ферментов.

Что касается хирургических операций, если их проводят в области, которая находится близко от поджелудочной железы, это чревато повреждением нервов, регулирующих выделение гормонов. Если же они отсутствуют, ферменты вырабатываются либо неправильно, либо несвоевременно.