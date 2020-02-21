В Москве усилили режим дезинфекции

21.02.2020, 8:19, Новости дня

Режим дезинфекции усилили в Москве в местах массового сосредоточения людей в связи с ситуацией с коронавирусом: на спортивных, зрелищных, культурно-массовых объектах, в торговых центрах и на рынках, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Главным государственным санитарным врачом по городу Москве выданы предписания об усилении дезинфекционного режима на объектах массового сосредоточения людей: на спортивных, зрелищных, культурно-массовых объектах, в торговых центрах и на рынках», – передает РИА «Новости» слова Собянина.

Он пояснил, что на практике это означает необходимость более тщательной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

«Администрация учреждений обязана обеспечить внеочередную промывку и дезинфекцию систем кондиционирования и вентиляции зданий», – отметил Собянин.

По его словам, аналогичные мероприятия по усилению дезинфекционного режима введены в общественном транспорте, включая такси и каршеринг.

«В частности, водители такси и операторы каршеринга будут обязаны проводить регулярную дезинфекцию ручек дверей своих автомобилей», – сообщил мэр.

Напомним, в четверг московский метрополитен усилил меры санитарной безопасности.



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