Названы самые желанные мужчинами подарки на 23 февраля

21.02.2020, 8:18, Разное

Российские мужчины рассказали о подарках, которые хотели бы получить на День защитника Отечества. Своими предпочтениями они поделились с социологами, сообщает «Москва 24».

Больше всего на 23 февраля россияне хотят ощутить внимание близких. Об этом заявили 27% респондентов. На втором месте оказались автомобили – их ждут в подарок 17% опрошенных. Еще 15% надеются получить туристическую путевку, а 13% мечтают о своем доме или квартире. Примечательно, что 14% мужчин вовсе отказались от презентов, передает РИА Новости.