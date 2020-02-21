Мнение: Дудь – двигатель торговли
21.02.2020, 8:07, Разное
Жена попросила заскочить в магазин, купить молоко и хлеб.
Очереди практически не было. Передо мной несколько молодых парней лет 18-20, явно, затаривались для вечеринки. Купили какое-то дешевое вино, пиво, сыр, нарезку колбасы и… несколько упаковок презервативов.
Презервативы парни долго выбирали из огромного разнообразия, выложенного прямо у кассы…
Когда парни ушли, а я рассчитывался засвою покупку, спросил продавца:
— Часто покупают? – и показал взглядом на россыпь презервативов.
— Уже вторую неделю, молодежь сметает, какой-то Вдудь кино снял про СПИД…
Да что там презервативы, количество интернет-запросов о покупке теста на ВИЧ, оказывается, увеличилось на 5550%.
Вот она волшебная сила кино!
Фотография Юрия Дудя отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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