Мнение: Дудь – двигатель торговли

21.02.2020, 8:07, Разное

Жена попросила заскочить в магазин, купить молоко и хлеб.

Очереди практически не было. Передо мной несколько молодых парней лет 18-20, явно, затаривались для вечеринки. Купили какое-то дешевое вино, пиво, сыр, нарезку колбасы и… несколько упаковок презервативов.

Презервативы парни долго выбирали из огромного разнообразия, выложенного прямо у кассы…

Когда парни ушли, а я  рассчитывался засвою покупку, спросил продавца:

— Часто покупают? – и показал взглядом на россыпь презервативов.

— Уже вторую неделю, молодежь сметает, какой-то Вдудь кино снял про СПИД…

Да что там презервативы, количество интернет-запросов о покупке теста на ВИЧ, оказывается, увеличилось на 5550%.

Вот она волшебная сила кино!

Фотография Юрия Дудя отсюда

Источник: Ирек Муртазин



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Мнение: Письмо: «Злость, что они гробят свою жизнь»

05.12 / «Моментально влюбился»: любовница сама предложила Григорию Лепсу пожениться

25.01 / Кеше не повезло с людьми

06.12 / Наука: За долголетие могут отвечать редкие генетические мутации

13.01 / Стало известно, какие новинки выпустит АвтоВАЗ в 2020 году

03.12 / Россия намерена поставить Турции еще один С-400. Вашингтон это раздражает

26.01 / Виктория Боня обеспокоила поклонников внезапным исчезновением из Instagram после поездки в Перу

21.02 / Новое обновление Samsung Galaxy M10 позволит устранить критическую уязвимость смартфона

18.12 / Над челябинским метеоритом таинственно поднялся купол

16.01 / Лариса Гузеева обескуражила гостя «Давай поженимся!» интимным вопросом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика