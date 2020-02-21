Мнение: Дудь – двигатель торговли

21.02.2020, 8:07, Разное

Жена попросила заскочить в магазин, купить молоко и хлеб.

Очереди практически не было. Передо мной несколько молодых парней лет 18-20, явно, затаривались для вечеринки. Купили какое-то дешевое вино, пиво, сыр, нарезку колбасы и… несколько упаковок презервативов.

Презервативы парни долго выбирали из огромного разнообразия, выложенного прямо у кассы…

Когда парни ушли, а я рассчитывался засвою покупку, спросил продавца:

— Часто покупают? – и показал взглядом на россыпь презервативов.

— Уже вторую неделю, молодежь сметает, какой-то Вдудь кино снял про СПИД…

Да что там презервативы, количество интернет-запросов о покупке теста на ВИЧ, оказывается, увеличилось на 5550%.

Вот она волшебная сила кино!

Фотография Юрия Дудя отсюда