Трамп остался недоволен вручением «Оскара» южнокорейским «Паразитам»

21.02.2020, 8:06, Новости дня

Дональд Трамп неожиданно обрушился с критикой на Южною Корею. Досталось даже последнему кинохиту — ленте "Паразиты", которая в этом году удостоилась "Оскара" как лучший фильм.

Трамп заявил: "Это ужасное решение киноакадемии". Мол, у США сейчас хватает сложностей в отношениях с Сеулом. И поэтому вручать столь высокую награду представителям Южной Кореи, по мнению главы Белого дома, абсурдно. Тем более, что фильм, по оценке самого Трампа, "не тянет на главный приз, а награждать надо американские фильмы".

"Какая ужасная награда киноакадемии в этом году. И победитель — фильм из Южной Кореи. Какого черта там происходит?! У нас достаточно проблем с Южной Кореей в торговле, и тут они дают им приз за лучшую кинокартину года. Это нормально? Не знаю. Давайте вернем "Унесенных ветром", пожалуйста!"



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