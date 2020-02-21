Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 58,9 доллара

21.02.2020, 8:05, Новости дня

Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на 0,6-0,7% на фоне опасений вокруг ситуации с распространением коронавируса за пределами Китая.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,73% – до 58,88 доллара за баррель, а марки WTI – на 0,61%, до 53,55 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Опасения вокруг ситуации с коронавирусом сохраняются на фоне новостей о распространении заболевания за пределами Китая. Так, в Южной Корее зарегистрировано 52 новых случаев заражения, теперь их число достигло 156. В Японии к вечеру четверга выявлено 728 случаев, из них 634 – пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess.

На материковой части Китая за сутки выявлены 889 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Всего подтверждено 75 тыс. 465 случаев заражения. 2 тыс. 236 человек умерли, выздоровели 18 тыс. 264 человека.



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