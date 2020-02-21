Россиянка Мира Тэрада попросила приговорить ее к уже отбытому сроку в США

21.02.2020, 7:58, Новости дня

Россиянка Мира Тэрада, признавшая себя виновной в суде США по делу о контрабанде кокаина, просит суд приговорить ее к уже отбытому сроку в американской тюрьме, следует из документов суда.

Мира Тэрада в прошлом носила имя Оксана Вовк и под этим именем фигурирует в документах суда. Она была задержана в Финляндии в декабре 2018 года и в июне 2019 года экстрадирована в США.

Тэрада признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денежных средств, избежав значительно более тяжелого обвинения в контрабанде примерно 1 килограмма кокаина. Обвинение требует для россиянки трех лет и 10 месяцев тюрьмы. Если суд согласится с позицией обвинения, то Тэраде останется отсидеть в американской тюрьме еще более трех лет, если только ей не засчитают отбытые в Финляндии полгода.

Защитник Тэрады Джеффри Циммерман написал суду, что считает «вполне оправданным» приговорить Тэраду к уже отбытым 14 месяцам, включающим и срок задержания в Финляндии. Он приводит детали биографии Тэрады: ей 31 год, она выросла в Санкт-Петербурге в неполной семье, жила в США по визе научного работника. В 2014 году она встретилась с Алетом Тэрадой, который на 20 лет ее старше, и вышла за него замуж.

По заявлению адвоката, его подзащитная подвергалась насилию со стороны мужа. «Речь шла о постоянном насилии, в том числе Тэрада бил Оксану кулаком, пинал ногами и душил, а также бил различными предметами», – передает РИА «Новости» слова адвоката. По его словам, в ноябре 2015 года Тэрада ранил жену из огнестрельного оружия, она провела неделю в больнице, и ей была сделана сложная операция на ноге.

В 2016 году, как пишет адвокат, женщине пришлось обратиться за медицинской помощью из-за постоянной тревоги. В американской тюрьме ей также прописали лекарства от тревожности, депрессии и посттравматического стрессового расстройства. В тюрьме ей помогал психолог по вопросам домашнего насилия.

Адвокат пишет также, что Мира Тэрада получила хорошее университетское образование в России, а в США изучала английский и испанский языки и получила сертификат тренера по фитнесу. В американской тюрьме она занималась по образовательной программе Джорджтаунского университета для заключенных и участвовала в добровольных трудовых программах вроде изготовления одеял.

Мать Тэрады и ее российский работодатель письменно подтвердили суду, что у нее есть хорошая работа в России. В поддержку Тэрады высказалась и американский пастор из баптистской церкви, которая общалась с россиянкой на кружках по изучению Библии. У Тэрады есть рекомендации и от руководительницы тюремного кружка по искусству.

Будучи в тюрьме, Тэрада добилась развода с мужем, отмечает защита. «Госпожа Вовк полностью признала и приняла на себя ответственность за свое участие в этом деле. Она признала вину в суде и глубоко сожалеет о своем участии в этом правонарушении», – заключает адвокат.

Приговор Мире Тэраде должен быть оглашен 21 февраля.

В декабре Мира Тэрада (Оксана Вовк) которую экстрадировали из Финляндии в США, признала себя виновной в отмывании денег, однако при этом с нее сняли обвинения в контрабанде наркотиков.