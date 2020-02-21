Хуситы запустили ракеты по Саудовской Аравии

21.02.2020, 7:58, Новости дня

Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили баллистические ракеты, выпущенные сторонниками йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) из города Сана в направлении королевства.

Как сообщил представитель аравийской коалиции под руководством Эр-Рияда полковник Турки аль-Малики, перехват баллистических ракет произошел в 00.30 по местному времени (совпадает с мск), передает ТАСС со ссылкой на саудовское информационное агентство SAP.

В заявлении говорится, что целью запуска ракет были гражданские объекты и мирное население.

Аравийская коалиция, добавил аль-Малики, продолжит принимать меры в соответствии с международным гуманитарным правом по защите жителей стран, входящих в объединение.

Между тем в Сети появились видеозаписи летящих ракет, снятые в городе Янбу, расположенном на западе Саудовской Аравии в 900 километрах от границы с Йеменом и является крупным нефтеналивным портом, передает РИА «Новости».

В середине февраля в Сети появилось видео, на котором запечатлен момент уничтожения истребителя Tornado саудовских ВВС йеменскими повстанцами-хуситами.



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