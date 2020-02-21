Новое обновление Samsung Galaxy M10 позволит устранить критическую уязвимость смартфона

21.02.2020, 7:52, Разное

Южнокорейский технологический гигант Samsung пакетами выпускает новое обновление для смартфона Galaxy M10. Как пишет производитель, оно позволит устранить критическую уязвимость гаджета.

По имеющейся информации, благодаря обновлению для Samsung Galaxy M10 повышается версия сборки ПО до M105GPUS4BTB1. На текущий момент его развёртывают для российских пользователей корейского смартфона. Февральское исправление безопасности устраняет эксплойт, при помощи которого злоумышленники, воспользовавшись созданным файлом, удалённо могли выполнить произвольный код привилегированного процесса.

Кроме этого, с обновлением пользователи Samsung Galaxy M10 получают несколько приложений и около 3-х десятков улучшений интерфейса. Поскольку обновление выпускают пакетами, то это займёт некоторое время, но владельцы смартфонов для его загрузки получат push-уведомление, либо же можно проверить это самостоятельно в разделе настроек устройства.