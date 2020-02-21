Мечтающий о маткапитале Гоген Солнцев раскрыл размер пенсии своей жены

21.02.2020, 7:52, Разное

Гоген Солнцев пояснил в Instagram-микроблоге, какую пенсию получает его жена. Оказывается, Екатерине Терешкович государство платит 15 000 рублей. Сам шоумен интересуется, дадут ли им с супругой миллион, если у них появится двойня.
Гогена Солнцева журналисты донимают вопросами о пенсии его жены и очень удивляются, узнав, что она получает меньше Леонида Якубовича и Бориса Моисеева. С такой выплатой, отмечает шоумен, «смешно и аморально» намекать, что он якобы альфонс.

«Вот, думаем, дадут ли нам с Катей миллион за двоих детей, если у нас приживутся 2 эмбрион, и родится двойня?» — размышляет эпатажный экс-участник «Дом-2». Напомним, Гоген Солнцев ранее рассказывал, что его супруга хочет пересадить матку, чтобы стать матерью.

Поклонники отметили, шоумен своими рассуждениями всегда поднимает им настроение. Один из подписчиков признался, он включает программы с участием Солнцева, чтобы зарядиться позитивом. Некоторых фолловеров желание 65-летней Терешкович самостоятельно родить детей приводит в шок, они иронизируют, мол, если ее супруг «пересадит себе матку, — выгода двойная».



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