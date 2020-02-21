Ле Пен раскритиковала связь ЕСПЧ с миллиардером Соросом

21.02.2020, 7:51, Новости дня

Власти Франции должны прекратить исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в связи с публикацией расследования о связи судей ЕСПЧ с организациями миллиардера Джорджа Сороса.

«Кассационный суд и Государственный совет должны отныне прекратить принимать во внимание мнения ЕСПЧ. Свободное государство должно действовать против подобных манипуляций. После столь серьезных открытий [президент Франции] Эмманюэль Макрон больше не может сохранять молчание», – передает ТАСС сообщение Ле Пен.

В своем сообщении Ле Пен ссылается на опубликованное журналом «Валер актюэль» в среду расследование французского юриста Грегора Пюппенка. В материале утверждается, что ряд судей, заседавших в ЕСПЧ, в прошлом являлись сотрудниками либо фонда Сороса «Открытое общество», либо одной из аффилированных с ним неправительственных организаций (НПО). По мнению юриста, через многочисленные НПО миллиардер мог влиять на мнение судей, чтобы те принимали выгодные ему решения.

Издание отметило, что таким образом ЕСПЧ «навязывает Европе продвигаемую им идеологию», подчеркнув, что Сорос «мастерски освоил искусство разрушать порядок в мире под прикрытием альтруизма».

В качестве примера были приведены решения, в том числе вынуждающие Австрию, Грецию и Италию легализовать однополые браки, Францию – признать возможность смены пола в документах, Венгрию – пересмотреть все приговоры о пожизненном заключении, а также решения, обязывающие Россию выплатить компенсацию осужденным за акцию в храме Христа Спасителя участницам группы Pussy Riot.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.12 / В СПЧ раскритиковали идею сделать 31 декабря выходным

24.01 / Бородянский: Законопроект о дезинформации не предусматривает наказания в виде тюремного заключения

07.02 / Эксперт объяснил, почему Греция вспомнила об общей вере с Россией

07.12 / В СНБО назвали четыре главных вопроса для Украины на «нормандском» саммите

16.01 / Украина предложила создать в трехсторонней контактной группе подгруппу по вопросам границы – Олифер

10.12 / В Германии пригрозили США проблемами с СПГ в случае санкций против «Северного потока – 2»

02.02 / Певицу МакSим госпитализировали в тяжелом состоянии

28.01 / В Киеве с 1 апреля планируют ввести суточные проездные

18.12 / Миронов высказался за референдум о возвращении смертной казни

02.12 / Календарь: 2 декабря — Кастро прибыл на Кубу, чтобы перевернуть мир

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика