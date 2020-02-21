Мнение: Кто он вообще такой, Денис Коротков?

21.02.2020, 7:31, Разное

В последнее время стал все чаще задумываться о двуличии. Особенно у всяких «правдорубов», которые днём борются за выдуманные, только им понятные свободы, а вечером бьют своих девушек, насилуют детей, отжимают предприятия, не боятся брать взятки и ведут самый аморальный образ жизни.

Но гниль, знаете, не скроешь, хоть обос*ись.

За примером далеко ходить не надо: наверняка все помнят историю вот этого мужика — журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, который в 2017 году прославился своим странным исчезновением. О его пропаже тогда написали все оппозиционные издания и почти что похоронили, а Коротков, через две недели вышел из подвального запоя. Живой и здоровый. Может это тоже была часть его плана, чтобы имя в соцсетях закрепилось, ибо сейчас у нас в интернете можно стать кем угодно, однако тайное, как в той книжке, когда-нибудь становится явным.

Кто вообще этот самый Коротков? Почему ему, вдруг, открыли дорогу в «Новую», хотя до этого ничем особым он не прославился?

Как вышло, что сомнительный мужик, с явными следами многолетнего алкоголизма на лице, стал спецкором этого мощнейшего издания и отправился в эпицентр боевых действий?

В прошлом году в разрушенном лагере игиловских террористов были обнаружены его документы, сумки, какие-то бумаги, мол, работал он с ними, но для чего!? Как по мне, то все это напоминает сраный сериал.



Тогда выяснилось, что о прошлом этого горе-журналиста никто толком не знает. Кто он, откуда родом, где раньше работал?

Сам Коротков неоднократно говорил, что служил в армии и служил в МВД, однако сейчас вскрылись новые подробности его деятельности «на благо страны»: оказалось, что в 90-е наш правдоруб, вместо того, чтобы блюсти порядок, контролировал наркотрафик в Питере и крышевал притоны! Вот это поворот, скажете вы, но дальше — больше!

Коллег он уговаривал отпускать наркоманов, а сам брал с бедолаг деньги за такие услуги…

Есть даже пруфы, многие бывшие торчки говорили, что наш «герой» им никогда не отказывал и мог разрулить любую ситуацию.

Была и жестокость. Так, например, на одном из допросов нынешний журналист прострелил подозреваемому колени! Чувак на всю жизнь остался инвалидом, а Коротков сказал, что таким образом защищал свою жизнь. Для того, чтобы дело замяли, Денису потребовалось несколько месяцев.

Криминалитет платил Короткову деньги. И именно тогда его заметили чеченские исламисты, впустившие его в свой узкий круг. Не мудрено, если и в «Новую» он присосался по их просьбе.



Короткова из органов тогда уволили, не привлекая внимания к проблеме.

Удивительно, что спустя несколько лет, он чудесным образом оказался в эпицентре боевых действий, да ещё и в тесном контакте с террористами.

Так на кого же они там все пашут? Загадка дыры.