Искусственный интеллект решили включить в школьную программу

21.02.2020, 7:30, Новости дня

Минпросвещения к 2021 году включит изучение искусственного интеллекта (ИИ) в школьную программу, а к 2024 году его будут изучать в половине школ, следует из проекта дорожной карты развития ИИ в России.

«Разработаны правила предоставления средств федерального бюджета на выдачу грантов на интеграцию ИИ в школьное образование; обеспечена разработка образовательных модулей в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и примерными основными общеобразовательными программами — 2020 год (с последующей ежегодной актуализацией при необходимости)», – передает РИА «Новости» текста документа, разработанного Сбербанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Напомним, генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков назвал российскую столицу лучшей площадкой для проведения эксперимента по развитию искусственного интеллекта.



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