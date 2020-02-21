Трамп указал демократам на свое место

21.02.2020, 7:30, Новости дня

Дональд Трамп встретился со своими сторонниками в штате Колорадо. Большую часть выступления заняли его выпады в сторону противников-демократов.

Глава Белого дома припомнил им процедуру импичмента, которую им так и не удалось осуществить. Заявил, что демократы с каждым днем теряют сторонников и упрекнул оппонентов в том, что они хотят вмешаться в результаты и прошлых, и предстоящих выборов.

Особое внимание Трамп уделил вчерашним теледебатам демократов. Колкости нашлись в адрес каждого из шестерых участников. Но больше всего от президента досталось кандидату-миллиардеру Майклу Блумбергу, которого сами демократы вчера (совсем не в качестве комплимента) сравнивали с Трампом.

"Не знаю, смотрел ли кто-нибудь из вас вчерашние дебаты демократов. Говорят, рейтинги — очень высокие. От себя скажу вот что: мини-Майк показал себя не очень хорошо. Я собираюсь отправить ему записку и сказать: то, что делаю я, — совсем не так просто. Это нелегко, Майк! Я прекрасно показывал себя на дебатах, и благодаря этому выиграл прошлые выборы. Потому что, в отличие от мини-Майка, я умею отвечать на вопросы".



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