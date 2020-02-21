Трамп раскритиковал премию «Оскар» за победу Южной Кореи

21.02.2020, 7:26, Новости дня

Президент США Дональд Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» картине южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты».

«Какая ужасная награда киноакадемии в этом году. И победитель – кино из Южной Кореи. Какого черта там происходит? У нас достаточно проблем с Южной Кореей в торговле, и тут они дают им приз за лучшее кино года. Это нормально? Не знаю. Давайте вернем «Унесенных ветром», пожалуйста… А победитель – из Южной Кореи. Я думал это лучшее зарубежное кино. Нет. Такое вообще было раньше?», – передает РИА «Новости» слова Трампа.

10 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения награды киноакадемии США. Картина южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты» завоевала «Оскар» в категориях «Лучший фильм», «Лучший зарубежный художественный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий». Пон Чжун Хо также получил «Оскар» за режиссуру.