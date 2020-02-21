Наука: В мозге рептилий нашли звериную часть

21.02.2020, 7:18, Разное

У бородатых агам и красноухих черепах в мозге есть структура, похожая на ограду мозга млекопитающих, которая играет роль всеобщего информационного хаба.

В центре человеческого мозга сразу под корой есть небольшая тонкая пластинка серого вещества, которая называется оградой мозга, или клауструмом. Предполагается, что ограда есть не только у человека, но вообще у всех зверей. Её особенность в том, что она связана с множеством зон коры и мозга; собственно, в мозге нет другой структуры, у которой было бы столько связей с другими его отделами. Поэтому ограда считается очень важным эволюционным приобретением с очень важными функциями, хотя до сих пор не вполне понятно, в чём эти функции заключаются.

Часто говорят, что она интегрирует самые разные нейронные сигналы, тем самым поддерживая сознание. Есть косвенные свидетельства того, что ограда действительно представляет собой «центр сознания», но для таких сильных заявлений нужны дополнительные исследования. По крайней мере, повторим ещё раз, про ограду мозга понятно, что она занимается какой-то чрезвычайно важной работой.

Сотрудники Института мозга Общества Макса Планка пишут в Nature, что нечто похожее на ограду есть не только у зверей, но и у рептилий. Несколько лет назад Жиль Лоран (Gilles Laurent) и его коллеги, экспериментируя с бородатыми агамами Pogona vitticeps, обнаружили у этих ящериц двухфазный сон – то есть в сне бородатых агам есть медленная фаза и быстрая фаза. Раньше считалось, что двухфазный сон есть только у зверей и птиц, а рептилии и прочие животные спят как-то иначе, так что фазы сна у агам стали в некотором роде сенсацией.

Исследователи продолжили изучать агам, записывая активность их мозга во время сна. В какой-то момент удалось заметить, что электрические волны, свойственные медленной фазе, рождаются в одной из зон в задней части мозга, про которую мало что было известно. У нейронов этой зоны проанализировали молекулы РНК, по которым можно определить, какие гены работают в клетках (напомним, что генетическая информация с ДНК сначала копируется в РНК, а на РНК уже синтезируются белки; так что чем больше у нас РНК-копий какого-то гена, тем этот ген активней).

По активности генов участок мозга агам оказался похож на ограду мозга млекопитающих. (Состав РНК нейронов агам сравнивали с составом РНК мозга мышей.) У предположительной ограды рептилий проверили, насколько она связана с другими областями мозга, и оказалось, что от неё также идут связи в самые разные области мозга. При этом от ограды зависели только волны медленной фазы сна, но не волны, характерные для сна в целом.

Исследователи не ограничились бородатыми агамами, но также проверили, нет ли похожей зоны мозга у красноухой черепахи – и у красноухой черепахи тоже нашли ограду. Скорее всего, ограда рептилий не во всём похожа на ограду зверей, однако то, что у рептилий она всё-таки есть, только подчёркивает её важность и указывает на её древность – ведь в таком случае ограда присутствовала в плане мозга уже у общих предков пресмыкающихся и млекопитающих.