В Иране пройдут выборы в меджлис

21.02.2020, 7:14, Новости дня

В Иране сегодня пройдут выборы в однопалатный парламент страны (меджлис). Депутатов изберут на четырехлетний срок.

Ограничений на то, чтобы баллотироваться повторно, в Исламской республике нет. На 290 мест в парламенте претендует 7148 кандидатов. В случае если какие-либо места останутся вакантными, состоится второй тур. Он может пройти в конце апреля – начале мая этого года, сообщает телеканал "Россия 24".



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12 / НАБУ открыло уголовное производство по факту возможной покупки экс-нардепом Скосарем места в партийном избирательном списке

03.12 / Трамп назвал оскорбительным заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО

14.02 / Захарова заявила о развале украинского государства

10.12 / Не дожав Зеленского наскоком в нормандском формате, Путин наверняка переключится на экономические кнуты и коврижки

19.01 / Как хореограф-новатор освободил танец от музыки

09.12 / Кобылкин потребовал от компаний по перевалке угля использовать современные технологии

15.02 / Макрон рассказал о вмешательстве американцев в выборы

10.02 / Минобрнауки отменило приказ о международном сотрудничестве

08.12 / СМИ: подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине запросил убежище в Германии

31.01 / Онищенко объяснил, что означает введенный ВОЗ международный режим ЧС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика