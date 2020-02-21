В Иране пройдут выборы в меджлис
21.02.2020, 7:14, Новости дня
В Иране сегодня пройдут выборы в однопалатный парламент страны (меджлис). Депутатов изберут на четырехлетний срок.
Ограничений на то, чтобы баллотироваться повторно, в Исламской республике нет. На 290 мест в парламенте претендует 7148 кандидатов. В случае если какие-либо места останутся вакантными, состоится второй тур. Он может пройти в конце апреля – начале мая этого года, сообщает телеканал "Россия 24".
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