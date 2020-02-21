Посольство РФ ответило на русофобскую ложь Канады

21.02.2020, 7:12, Новости дня

Утверждения МИД Канады о том, что РФ якобы несет ответственность за кибератаки против Грузии, стали очередным русофобским шагом, заявили в посольстве РФ в Оттаве.

«Еще один фрагмент русофобской лжи и фейков, которые распространяют Оттава вместе с Тбилиси и Вашингтоном. Это весьма достойная сожаления и предосудительная политика, которая еще больше ухудшает и без того плохие российско-канадские отношения», – передает ТАСС сообщение посольства.

Правительство Канады заявило, что РФ несет ответственность за совершенные в октябре 2019 года кибератаки на грузинские правительственные сайты.

В заявлении, распространенном канадским МИДом сообщается, что Оттава присоединяется к своим союзникам, которые также обвинили Москву в якобы совершенной ею серии масштабных и деструктивных кибератак в отношении Грузии.

«Канада решительно осуждает эту злонамеренную деятельность. Эти действия направлены на то, чтобы посеять раздор в Грузии в преддверии парламентских выборов, которые состоятся в конце этого года, а также демонстрируют вопиющее игнорирование норм международного права», – заявили в канадском внешнеполитическом ведомстве.

В четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди заявил, что Главное управление Генштаба ВС РФ якобы спланировало атаку на правительственные и коммерческие сайты в Грузии в октябре 2019 года.