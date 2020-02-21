Жильцы сходили с ума и гибли в несчастных случаях: Проклятый дом с улицы Монро

21.02.2020, 7:09, Разное

Это с виду безобидное место находится в тихом районе города Хартворт-сити в американском штате Индиана. Там по адресу Норт Монро-стрит, 218 стоит большой старомодный белый дом викторианской эпохи. В этом районе много исторических зданий, но дом на улице Норт Монро привлекает к себе куда более пристальное внимание туристов.

Город Хартворт-сити был основан в конце 19 века и в него быстро потекли потоки переселенцев. Дома тут росли как на дрожжах и примерно в 1892 году был построен и наш дом. Кем именно, почему-то неизвестно (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Дом 218 по Норт Монро-стрит в начале ХХ века

Очень скоро по району стали расходиться истории о том, что жильцы в этом доме долго не задерживаются, потому что в доме обитает нечто темное и злое. Кто-то из жильцов неожиданно умирал, кто-то страдал от внезапных болезней, а других начинали преследовать фатальные несчастья.

Первыми жильцами в этом доме была семья Бергер — эмигранты из Бельгии. Глава семьи Джон Бергер начал работать обычным рабочим на местном стекольном заводе, но быстро дорос до должности управляющего, а потом и вовсе стал владельцем этого завода и одним из самых богатых и уважаемых граждан Хартворт-сити.

В какой-то момент Бергеры решили переехать из своего старого дома и обратили внимание на дом 218 на улице Норт Монро. И спустя пару лет после переезда глава семьи скоропостижно погиб, где-то подцепив туберкулез и заболев им в самой сложной форме.

Вдова Бергер с родственниками после этого переехала жить на первый этаж, а верхние спальни сдала в аренду семье Миарс. Глава семьи Улисс Миарс считался спокойным и волевым человеком, но вскоре после переезда на улицу Монро его характер и привычки начали резко меняться.

У него начались проблемы с мышлением, возникли резкие перепады настроения и теперь для него привычными стали истерики. Пошли слухи, что Улисс сошел с ума и все, кто видели его воочию, убеждались, что это не просто слухи.

Состояние Улисса Миарса быстро ухудшалось и теперь он превратился в опасного безумца, который стал нападать с кулаками и ножами на свою жену и детей. Не удивительно, что Улисс лишился работы, а потом и вовсе сбежал из дома, забрав с собой все деньги и оставив жену и детей полагаться на собственные силы. Что с ним было дальше, неизвестно.

Спустя некоторое время после этого все дети Миарсов внезапно заболели какой-то тяжелой болезнью, которая приковала их к кроватям и их судьба после этого тоже затерялась в истории. Кто-то уверял, что все эти дети загадочным образом умерли.

Потом случился серьезный пожар в сарае, примыкающем к дому, и огонь распространился на два соседских дома. В результате пожара погиб один человек.

Когда наступила зима и пошли морозы, произошел несчастный случай с братом Джона Бергера — Маршаллом. На его ногу во время снежной пурги наступил его же конь и сильно ее поранил, что в сочетании с обморожением впоследствии вызвало сильную гангрену и ногу пришлось ампутировать. Но Маршалл недолго мучился после операции, так как вскоре скончался от воспаления легких.

Потом несчастье постигло Джорджа Бергера, сына Джона Бергера, на него напала шайка бандитов, которые питали ненависть к иммигрантам, и расстреляли его из пистолетов. Лишь чудом Джорджу удалось выжить. А вот дочери Джона Бергера — Мэри, повезло куда меньше, через несколько месяцев она умерла во время родов.

Из-за всех этих странных болезней и смертей соседи уже прямо стали говорить, что над домом 218 висит проклятие. Что однако не мешало все новым и новым жильцам снимать в нем комнаты. Дело в том, что аренда тут была по понятным причинам куда более дешевая.

В 1940 году в комнатах верхнего этажа, в которых умерли дети Миарсов, поселился Сидни Фолкнер со своей женой. Но не успело пройти и недели после их переезда сюда, как Сидни попал в очень странную автомобильную аварию и погиб.

Грузовик Сидни по словам очевидцев ехал спокойно по дороге и вдруг без каких-либо видимых причин резко свернул в сторону и врезался в опору моста. Отскочившая в момент удара от опоры тяжелая длинная балка при этом на скорости прошила лобовое стекло грузовика Сидни и его самого как булавка бабочку.

По словам тех же очевидцев, тело Сидни было так сильно вдавлено в части машины, что его бренные останки извлекли из нее с большим трудом. Еще больше мистики добавляет тот факт, что десятью годами ранее на этом же участке дороги в ДТП погибла жена Джорджа Бергера.

Информации о последующих жильцах в доме 2018 на Норт Монро-стрит до нас дошло очень мало. Вероятнее всего в дом или вообще мало кто заселялся или делал это нелегальным способом. Известно лишь, что в какие-то годы тут жила семья с ребенком и ребенок погиб во время небольшого пожара.

К 1990-м годам в этом доме уже точно никто не жил, он пустовал и лишь местные группы оккультистов иногда пробирались в него тайком по ночам и проводили какие-то ритуалы. Тогда же о доме на Норт Монро-стрит 218 начали возникать многочисленные городские легенды.

Что касается жителей соседских домов, то они точно знали, что все беды дома 218 идут от живущего в нем темного призрака, жуткий силуэт которого они сами неоднократно видели в окнах дома. Также они видели как из окон дома идет непонятный черный дым, а еще раздаются пугающие звуки: рычание, чьи-то голоса или крики. Соседи каждый раз вызывали полицию, но приехавшие патрульные находили дом пустым и без признаков того, что в нем кто-то живет.

В сети можно найти историю от человека, который уверял, что в детстве жил в дом 218 по Норм Монро-стрит и видел немало странностей:

"Я прожил там не менее шести лет и всегда боялся странных звуков. Они раздавались не часто, но когда это происходило, это было очень страшно. Моя мама утешала меня, но она и сама видела в этом доме силуэт незнакомой женщины, которая стояла возле моей кроватки. Мне никогда не нравился этот старый дом и я был счастлив, когда мы наконец уехали оттуда. Это было в 1950-х годах".

В 2014 году в дом по Норт Монро-стрит приехала группа "Охотников за привидениями", которая собиралась заснять тут сюжет для ТВ. И когда они лазали по подвалу, то столкнулись там с чем-то очень странным и пугающим. Настолько пугающим, что они больше не хотели оставаться в этом доме.

Одному из группы нечто расцарапало спину, а когда исследователи включили в подвале аудиоаппаратуру, на нее якобы записался непонятный голос, который грязно ругался и оскорблял участников группы.

Еще один участник по имени Дэвид Уэтерли уверял, что во время пребывания в этом доме он заметил не менее две теневые фигуры, а дверь в комнату захлопнулась перед его лицом сама по себе. Он и другие участники группы также ясно слышали голоса детей в комнатах.

В 2016 году в дом на Норт Монро-стрит, 218 приехала команда популярного телешоу "Paranormal Lockdown" во главе с Ником Гроффом и Катриной Вайлдман. Они фактически заперлись в этом доме на 72 часа и за это время стали очевидцами множества непонятным событий.

Но самым жутким стало нахождение в одном из подвальных углов костей человека. Это было шокирующе для всех участников телешоу и они сразу же вызвали полицию. Однако информация о том, реально ли это были кости человека, и если да, то кем был этот человек, как он умер и давно ли его кости лежат тут, так и не была публично оглашена.