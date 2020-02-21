Феномен духов-хранителей ритуальных мест

21.02.2020, 7:09, Разное

Одна из самых необычных вещей в криптозоологии это то, что немалую часть "монстров" видят рядом с древними археологическими объектами, особенно с каменными кругами и курганами.

Ранее мы уже касались этой темы, в частности публиковали историю, которая произошла с Джорджем Прайсом — исследователем таинственных британских больших черных кошек. В 2002 году Прайс служил в британской армии и принимал участие в военных учениях, проходивших на равнине Солсбери. Эта равнина настоящий кладезь древних загадочных каменных сооружений, самым знаменитым из которых является Стоунхендж (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

В военных учениях были задействованы танки, но в какой-то момент Прайс отвлекся от танков и заметил в зарослях неподалеку странное существо, похожее на крупную обезьяну с рыжеватым мехом как у орангутана. Существо сидело сгорбившись и Прайс тут же прикинул, что если оно поднимется на ноги, то окажется очень высокого роста.

В графстве Кент, возле деревни Блу Белл Хилл находится еще одно примечательное древнее каменное сооружение под названием Дом Китс-Коути или просто Китс-Коути. Это так называемый трилит — мегалит из трех камней, накрытых четвертым большим камнем как шляпкой гриба.

Фото: Simon Burchell / wikimedia.org

Некоторые историки считают, что в этом месте тысячи лет назад проводились ритуальные жертвоприношения, но не это самая странная вещь, связанная с данным сооружением. Многие местные жители видели рядом с Китс-Коути необычных людей в шкурах, выглядящих примитивными и грязными. Этих предположительно первобытных людей в основном видели в ночи полнолуния и при сильном холодно ветре.

В еще одном британском графстве Дербишир находится каменный круг под названием Девять леди, датируемый бронзовым веком. Этот круг являлся культовым местом и в прошлом и в настоящем, в наши дни его с охотой посещают современные друиды и язычники. Рядом с ним также замечали необычных существ.

Фото: PaleCloudedWhite / wikimedia.org

В 1991 году большой волосатый зверь, похожий с виду на помесь обезьяны и человека или человека и волка был замечен рядом с каменным кругом Роллрайт в графстве Оксфордшир. А в Дартмуте, в месте с необычными камнями эпохи неолита под названием Lustleigh Cleave, время от времени зимними ночами видят лохматых "пещерных людей".

Фото: Derek Harper / geograph.org.uk

Подобных историй в напичканной каменными кругами и мегалитами Великобритании очень много. Но как связаны эти монстры и мегалиты? У американской исследовательницы бигфутов Линды Годфри есть на это своя теория.

Годфри изучает случаи наблюдения волосатых человекоподобных существ на всей территории США. Чаще всего она сталкивается с историями про бигфутов и так называемых Догменов (Собакочеловек). И многие из этих наблюдений случались вблизи старых индейских курганов из-за чего местные жители считают таких существ индейскими оборотнями.

"Я могу вам сказать, что коренные американцы из разных племен рассказывали мне, что существуют зооморфные (в виде животных) духи-хранители священных мест", — утверждает Голфри.

То есть древние люди умели каким-то образом призывать фантастических животных и использовали их в роли своеобразных "сторожевых собак" для особо почитаемых священных и мистических мест. И может быть не только животных, но и людей. Этим можно объяснить наблюдение возле кругов примитивных людей в шкурах.

А теперь мы снова вернемся в Великобританию и обратим внимание на самое популярное местное чудовище, а именно на Несси, которая обитает в шотландском озере Лох-Несс. Мало кто знает, но окрестности этого озера битком забиты древними замками и руинами старых домов. Здесь очень много археологических древностей.

Однако как связана Несси с находящимися на земле руинами? А она с ними вероятно и не связана, но связана с необычными каменными кругами на дне самого озера Лох-Несс. Как эти круги там оказались, вопрос отдельный, но об их существовании знают очень немногие, а нашли их совершенно случайно.

Это произошло летом 1976 года, которое отличилось небывалой жарой для этих мест. На озеро Лох-Несс именно этим летом отправилась частная американская экспедиция по поиску легендарного чудовища. Главой группы был человек по имени Марти Клейн и вместе со своими друзьями он в частности сделал с помощью гидролокатора интригующие снимки непонятного подводного существа с длинной шеей.

Но сенсацией стали не только эти снимки, на дне озера Клейн и его друзья нашли что-то совершенно неожиданное — непонятные круговые структуры. Целую россыпь из каменных кругов гидролокатор обнаружил на глубине северо-восточного края озера. Большие и маленькие, пересекающиеся и одиночные. Всего таких мест со скоплением кругов было два, они получили соответствующие названия Клейнедж 1 и Клейнедж 2.

Что это за круги так и осталось загадкой, потому что дальнейшим их изучением почему-то особо никто не занимался. Кто-то считал это естественным природным образованием, кто-то делом рук древних людей, которые построили их, когда уровень воды в озере был куда более низким.

В 2005 году вроде бы выяснили, что эти каменные круги возникли из-за сброса в озеро остатков камней, используемых при постройке Каледонского канала в 1822 году, однако и эта логичная версия не обнаружила реальных подтверждений.

Исследователи аномальных явлений уверены в том, что это реальные неолитические каменные круги, аналогичные кругам Стоунхендж, Девять леди и многим другим. И если этих кругов на дне озера такое большое количество, то обитание тут крупного монстра тоже уже не кажется странным, если этот монстр на самом деле еще один дух-хранитель.