Минпромторг предложил повысить налог на старый коммерческий транспорт

21.02.2020, 7:06, Новости дня

Минпромторг со следующего года планирует повысить налог на старый коммерческий автотранспорт.

Изменения могут затронуть технику экологического класса Евро-3 и ниже. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что таких машин в РФ больше трех миллионов. Они ежедневно наносят непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан.

Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность нового и более экологичного транспорта, отмечают в министерстве.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01 / Конор одержал первую победу после проигрыша Хабибу

15.02 / Хафтар обещал Эрдогану сделать Ливию «могилой для террористов и наемников»

05.12 / Песков: По итогам нормандского саммита может быть принят документ необязывающего характера

07.12 / FAZ — Uber зафиксировал более 3000 случаев сексуального насилия за год — в зоне риска и пассажиры, и водители

13.12 / Лидеры стран ЕС решили продлить санкции против России

15.12 / Епифаний: Ожидаем, что вскоре Варфоломей посетит Украину

14.02 / «Ты перед кем быкуешь?» – «У тебя мозгов, как у курицы!» Между Черновол и Добкиным произошла перепалка в прямом эфире. Видео

25.12 / В Харькове взорвали банкомат – полиция

03.12 / В Россию добрался новый внедорожник Lexus GX 460

31.01 / Посол в Лондоне рассказал о планах РФ заключить новое торговое соглашение с Британией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика