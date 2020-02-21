Минпромторг предложил повысить налог на старый коммерческий транспорт
21.02.2020, 7:06, Новости дня
Минпромторг со следующего года планирует повысить налог на старый коммерческий автотранспорт.
Изменения могут затронуть технику экологического класса Евро-3 и ниже. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что таких машин в РФ больше трех миллионов. Они ежедневно наносят непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан.
Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность нового и более экологичного транспорта, отмечают в министерстве.
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