Топ-6 городов России с самой интересной экскурсионной программой
21.02.2020, 7:06, Новости дня
Эксперты портала Tvil.ru, сервиса бронирования жилья для отдыха, составили рейтинг городов РФ с самыми интересными и увлекательными экскурсионными программами для детей.
Рейтинг был составлен на основе опроса пользователей.
Ниже мы расскажем об этих городах подробнее.
1.Санкт-Петербург
50% опрошенных заявили о том, что самые интересные экскурсии — в Санкт-Петербурге. И это неудивительно, ведь северная столица – город с богатой историей и культурой. Центр города включен в список исторического наследия ЮНЕСКО. Экскурсии к достопримечательностям города будут интересны не только детям, но и взрослым.
2. Анапа
На втором месте оказалась Анапа, за нее проголосовали 18,18% опрошенных. Анапа – курортный городок в Краснодарском крае. Однако это не только место для пляжного отдыха. Городу присвоено звание “Город воинской славы”.
3. Казань
Казань – крупный экономический, культурный и туристический центр Поволжья. Здесь действительно есть на что посмотреть. Экскурсии по городу будут интересны детям любого возраста.
4. Москва
За Москву, как и за Казань и Ялту, проголосовали 9% опрошенных. Это огромный мегаполис, здесь всегда есть куда сходить и что посмотреть. Москва предлагает туристам как развлекательный отдых, так и увлекательные экскурсии по историческим местам. В столице столько всего, что, пожалуй, за один визит сложно охватить всю программу, которую предлагает город.
5. Ялта
Ялта – курортный город в Крыму. Этот город исторически считался местом отдыха дворянства. Сейчас это один из самых популярных курортов Крыма и РФ с целом. Однако богатая культурная программа, а также обилие достопримечательностей также делают Ялту одним из лучших экскурсионных направлений страны.
6. Пятигорск
За Пятигорск проголосовали 4,55% опрошенных. Это город-курорт в Ставропольском крае. Это крупный курортный и культурный центр, где туристы могут не только получить возможности для лечения минеральными водами, но и посетить интереснейшие экскурсии.
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