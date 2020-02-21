Топ-6 городов России с самой интересной экскурсионной программой

21.02.2020, 7:06, Новости дня

Эксперты портала Tvil.ru, сервиса бронирования жилья для отдыха, составили рейтинг городов РФ с самыми интересными и увлекательными экскурсионными программами для детей.

Рейтинг был составлен на основе опроса пользователей.

Ниже мы расскажем об этих городах подробнее.

1.Санкт-Петербург

50% опрошенных заявили о том, что самые интересные экскурсии — в Санкт-Петербурге. И это неудивительно, ведь северная столица – город с богатой историей и культурой. Центр города включен в список исторического наследия ЮНЕСКО. Экскурсии к достопримечательностям города будут интересны не только детям, но и взрослым.

2. Анапа

На втором месте оказалась Анапа, за нее проголосовали 18,18% опрошенных. Анапа – курортный городок в Краснодарском крае. Однако это не только место для пляжного отдыха. Городу присвоено звание “Город воинской славы”.

3. Казань

Казань – крупный экономический, культурный и туристический центр Поволжья. Здесь действительно есть на что посмотреть. Экскурсии по городу будут интересны детям любого возраста.

4. Москва

За Москву, как и за Казань и Ялту, проголосовали 9% опрошенных. Это огромный мегаполис, здесь всегда есть куда сходить и что посмотреть. Москва предлагает туристам как развлекательный отдых, так и увлекательные экскурсии по историческим местам. В столице столько всего, что, пожалуй, за один визит сложно охватить всю программу, которую предлагает город.

5. Ялта

Ялта – курортный город в Крыму. Этот город исторически считался местом отдыха дворянства. Сейчас это один из самых популярных курортов Крыма и РФ с целом. Однако богатая культурная программа, а также обилие достопримечательностей также делают Ялту одним из лучших экскурсионных направлений страны.

6. Пятигорск

За Пятигорск проголосовали 4,55% опрошенных. Это город-курорт в Ставропольском крае. Это крупный курортный и культурный центр, где туристы могут не только получить возможности для лечения минеральными водами, но и посетить интереснейшие экскурсии.



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