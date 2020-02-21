Роза Сябитова не рекомендует дарить мужчинам на 23 февраля «секс-подарки»

21.02.2020, 7:04, Разное

Соведущая романтического шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова в одном из недавних интервью дала рекомендации относительно презентов для мужчин к 23 февраля. Телесваха не советует дарить «секс-подарки», которые могут «дорого обойтись».

Роза Сябитова отмечает, многие женщины абсолютно не знают о желаниях своего мужчины, поэтому дарят не то, что тем хочется, а «нужные вещи» на собственное усмотрение. К примеру, бритвенные принадлежности, галстук или носки, вряд ли, создадут ощущение праздника, но при этом большинство мужчин всё же не ответят на 8 марта подобной «мелочью» и постараются максимально угодить избраннице. Телеведущая советует вспомнить о хобби мужчины или сфере деятельности и выбирать соответствующий презент. Можно даже попросить совет у друзей или родственников своего мужчины, чтобы точно не «попасть впросак».



Относительно решения женщин дарить на 23 февраля себя в роскошном новом белье Роза Сябитова не уверена, что это удачная идея. Преподнося «секс-подарок», нужно быть готовой к весьма активному интиму и, возможно, не совсем «скромным» фантазиям мужчины, а подобное для некоторых дам может оказаться «дорогой ценой».