Глава минздрава Украины отправилась в карантин

21.02.2020, 6:58, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что проведет ближайшие две недели в карантине вместе с доставленными в Полтавскую область из Китая гражданами.

«Я приняла решение присоединиться к людям в карантине. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в таких же условиях. Я надеюсь, что мое присутствие успокоит население как в Новых Санжарах, так и в остальной стране…Еще раз хочу подчеркнуть: эти люди – наши соотечественники, они нам не чужие. Мы живем в одной стране и мы должны заботиться об их здоровье и безопасности», – написала Скалецкая в Facebook.

Она выразила надежду, что ее поведение поспособствует примирению, которое «необходимо для всех».

Напомним, в Новых Санжарах местные жители преградили путь в санаторий автобусам с эвакуированными из КНР украинцами. Полиция задержала активистов, после чего расчистила путь силой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эвакуация украинцев из Уханя вызвала в этой стране эпидемию истерии и паники.