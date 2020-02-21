Моралесу не позволили участвовать в выборах в Боливии

21.02.2020, 6:51, Новости дня

Председатель Высшего избирательного суда Боливии Сальвадор Ромеро сообщил об отказе экс-президенту страны Эво Моралесу в регистрации кандидатом в сенаторы.

Заявку Моралеса отклонили в связи с нарушением «требования к постоянному проживанию» в стране. При этом его стороннику экс-министру экономики Луису Арсе, который баллотируется в президенты, разрешили участвовать в выборах, передает ТАСС.

Моралес назвал решение суда «преступлением против демократии». По его словам, суду известно, что он «выполнил все требования». Моралес считает, что новые власти хотят запретить его партию «Движение к социализму».

Напомним, прежде об отказе Моралесу в регистрации сообщали СМИ со ссылкой на источники в его партии.

В ноябре на фоне беспорядков в Боливии Моралес объявил об отставке с поста президента, после чего улетел в Мексику, где получилполитическое убежище. Позднее он перебрался в Аргентину, предоставившую ему статус беженца.



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