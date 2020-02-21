Мнение: Не тот же Путин 20 лет спустя

21.02.2020, 6:37, Разное

Все, что вы еще не узнали от Путина за 20 лет, вы медленно и печально услышите от него сейчас. ТАСС запустил проект «20 вопросов Путину» (https://putin.tass.ru/ru) и будет выкладывать по одному вопросу-серии аж до конца марта. Сегодня выдали первую серию: «Путин о задачах нового правительства». Завтра – выложат откровения Путина об Украине. О личном президент расскажет в предпоследней 19 -й серии 24 марта, а завершится проект «Путин-20» его рассуждениями о поддержке талантливой молодежи.

Судя по первой серии, ТАСС высоко держит знамя главного официоза страны: несмотря на попытки корреспондента шутить, все предсказуемо, дистиллировано и фальшиво.

Но мы в СерпомПо нашли способ оживить скучную видео-тассовку. Она отлично идет в сравнении с интервью 20-летней давности.

Путин только заселился в Кремль и только сел в президентское кресло. И, хотя уверяет, что оно ему «не жмет», явно чувствует себя настолько неуверенно, что позволяет распоряжаться собой даже журналистам: покорно позирует, то снимая, то одевая пиджак, то садясь, то поворачиваясь и улыбаясь по команде развязных репортеров. Никакого специального настоя из волшебных трав из заветного термоса, послушно готов пить чай с лимоном, потому что обслуга не принесла молока. Никакой харизмы, никакого государственного деятеля, «уже вошедшего в историю». Нет даже и «раба на галерах». В кадре – типичный «человек, попавший в случай», неуверенный в себе провинциальный чиновник средней руки, боящийся даже поверить в свою невероятную удачу. Так и кажется, что за кадром стоит Березовский или, скорее, кто-то из его присных и морщится при каждом неудачном ответе кремлевского новичка.

Смотришь – и удивляет не то, что Путин вдруг назначил в правительство «чужака» Мишустина и еще толпу неведомых людей, а тому, что у трона еще остаются те, кто помнит его вот таким: случайным и невзрачным человечком, вдруг вознесенным причудливой Фортуной…

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…