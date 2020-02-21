ВОЗ призывает всех инвестировать в разработку вакцины против коронавируса

21.02.2020, 6:30, Новости дня

В Китае число заразившихся коронавирусом уже более 75 тысяч. По последним данным, погибших свыше двух тысяч двухсот, но и пациентов, которые выздоровели, тоже стало больше: 18,2 тысячи.

Во Всемирной организации здравоохранения надеются, что пик заболеваемости уже пройден, и инфекция отступает. Однако призывают всех по-прежнему соблюдать профилактические меры и утверждают, что задача номер один – разработать вакцину, которая справится с этим вирусом.

"Наша цель по-прежнему заключается в сдерживании инфекции. Мы считаем, что на это есть шанс. Хотя готовиться надо к любому сценарию, даже с наихудшими последствиями. Я заявляю, что нам крайне необходима вакцина. Поэтому мы должны инвестировать в ее разработку, я всех призываю к этому. Только действенная вакцина поможет нам сейчас защитить здоровье общества от угрозы коронавируса", — сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.

В ситуации с распространением в мире вируса COVID-19 наметилась положительная динамика. Так, за прошедшие сутки коронавирусом заразилось около 900 человек, при том что выздоровели более 4000.

Помимо Китая, наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Южной Корее, Японии, Сингапуре и Таиланде. Однако сегодня тревожные новости пришли также с других континентов. Два случая заражения вирусом подтверждено в Австралии, по одному в Канаде и США.

Всего в мире к этому моменту число заразившихся перевалило за 76 тысяч. Общее число погибших от вспышки коронавируса превышает 2 200 человек



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