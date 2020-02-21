США захотели включить новейшие разработки РФ в ДСНВ

21.02.2020, 6:26, Новости дня

Если США, РФ и Китай заключат договор по контролю над вооружениями, в соглашении должны быть учтены тактические ядерные арсеналы стран, а также новейшие разработки России, сообщил глава Пентагона Марк Эспер.

Эспер заявил, что при продлении СНВ-3 необходимо «охватить новые российские стратегические вооружения», передает ТАСС.

Кроме того, по его мнению, Москва «должна подвести под договор нестратегические ядерные вооружения».

«А затем, конечно, китайская сторона», – сказал он.

«Почему Китай и РФ совершенствуют и расширяют свои ядерные арсеналы?» – сообщил глава Пентагона.

Эспер выразил уверенность, что Китай должен участвовать в соглашении по контролю над вооружениями. По его словам, «это касается текущей ситуации и того, как она будет развиваться в будущем».

В феврале глава стратегического командования вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что ДСНВ ценен и для России, и для США, однако в нем не учитываются вооружения, в которых Москва имеет значительное преимущество.