Число излечившихся от коронавируса в Китае за сутки превысило 2 тыс. человек

21.02.2020, 6:19, Новости дня

На материковой части Китая за сутки выявлены 889 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, из больниц выписали 2 тыс. 109 человек, сообщил госкомитет по вопросам здравоохранения страны.

За последние сутки скончались 118 человек, передает РИА «Новости».

Всего подтверждено 75 тыс. 465 случаев заражения. 2 тыс. 236 человек умерли, состояние 11 тыс. 633 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 18 тыс. 264 человека.

Отдельно в Гонконге выявлены 68 случаев заражения (два человека скончались, пять выздоровели), на Тайване – 24 человека (один скончался и двое вылечились).

Замминистра науки и технологий Китая Сюй Наньпин сообщил, что «клинические испытания вакцины начнутся не ранее последней декады апреля».

Накануне сообщалось, что число новых заражений коронавирусом в Китае за сутки сократилось в четыре раза.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / В Якутии снова задержали шамана Габышева: он второй раз шел на Москву «изгонять Путина»

19.12 / Путин ответил на вопрос о женщине-президенте в России

24.12 / Митрополит РПЦ владеет недвижимостью в Испании стоимостью около 1 млн евро

20.01 / Иран направил министра транспорта в Киев с письмом для Зеленского

13.02 / Ученые назвали срок жизни коронавируса на предметах

30.01 / Зарезан 16-летний актер «Ералаша»

05.01 / Меркель отреагировала на трагическую гибель немецких туристов в Северной Италии

27.12 / Глава НОК Японии назвал россиян самыми сложными противниками в Токио

05.12 / Das Erste — «большой успех» НАТО — ни о чём не договорились, зато признали угрозой Россию и терроризм

16.01 / Мировая экономика показала худший результат с 2009 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика