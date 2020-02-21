Число излечившихся от коронавируса в Китае за сутки превысило 2 тыс. человек

21.02.2020, 6:19, Новости дня

На материковой части Китая за сутки выявлены 889 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, из больниц выписали 2 тыс. 109 человек, сообщил госкомитет по вопросам здравоохранения страны.

За последние сутки скончались 118 человек, передает РИА «Новости».

Всего подтверждено 75 тыс. 465 случаев заражения. 2 тыс. 236 человек умерли, состояние 11 тыс. 633 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 18 тыс. 264 человека.

Отдельно в Гонконге выявлены 68 случаев заражения (два человека скончались, пять выздоровели), на Тайване – 24 человека (один скончался и двое вылечились).

Замминистра науки и технологий Китая Сюй Наньпин сообщил, что «клинические испытания вакцины начнутся не ранее последней декады апреля».

Накануне сообщалось, что число новых заражений коронавирусом в Китае за сутки сократилось в четыре раза.