Как королева Елизавета II и другие члены семьи поздравили принца Эндрю с 60-летием: детали скромного праздника

21.02.2020, 6:10, Разное

В конце ноября прошлого года стало известно, что королева Елизавета II отказалась от планов провести большую вечеринку в честь 60-летия своего второго сына, принца Эндрю. Юбилей принц отметил в минувшую среду, 19 февраля. Несмотря на категоричное «нет», сказанное несколько месяцев назад, сейчас мать именинника все же позволила провести тихий семейный ужин.

Как и сообщали ранее инсайдеры, празднование прошло в виндзорской резиденции Royal Lodge, в которой принц Эндрю до сих пор проживает со своей бывшей женой Сарой Фергюсон, герцогиней Йоркской. На приеме присутствовали их дочери, принцессы Беатрис и Евгения, со своими возлюбленными — Эдоардо Мопелли Моцци и Джеком Бруксбенком. По словам свидетелей, четверка прибыла ко входу в поместье на двух тонированных внедорожниках в среду днем. Всего гостей было около 12 человек.

Из-за скандальных событий, связанных с принцем, которые бросили тень на безукоризненный облик британской королевской семьи, в честь его дня рождения на государственных зданиях в столице Великобритании не были вывешены парадные флаги, как это обычно принято делать по случаю праздника среди местных монархов. Однако праздничный колокольный звон в Вестминстерском аббатстве все же прозвучал. Напомним, после интервью, которое только усугубило репутацию принца Эндрю, его повышение до адмирала было отменено, как и участие в грядущем параде Trooping the Colour. Также дворец хоть и опроверг все обвинения против принца, но все же опубликовал официальное заявление, что Эндрю временно уходит в тень и не будет пока выполнять свои королевские обязанности.

Принц Эндрю

Ближайшие родственники 60-летнего принца поздравили его с круглой датой не только лично, но и в социальных сетях. Так, в аккаунте королевы Елизаветы II в Instagram появился очаровательный черно-белый снимок, на котором принц в возрасте не больше одного года сидит на коленях у мамы.

В этот день в 1960 году в Букингемском дворце родился принц Эндрю, первый ребенок, рожденный правящим монархом за 103 года. С днем рождения, герцог Йоркский, —

гласит подпись под фотографией, которая в комментариях вызвала неоднозначную реакцию. Многие посчитали, что такое описание принца не самое подходящее, учитывая связанные с ним скандалы.

Принцесса Евгения, дочь Эндрю, опубликовала у себя на странице фотографию, запечатлевшую момент, как она, будучи маленькой девочкой, едет верхом на черном пони, а ее отец удерживает поводья и поддерживает в седле ее саму.

С днем рождения, папа! —

ограничилась коротким, но теплым поздравлением дочь.

Принц Эндрю с дочерью, принцессой ЕвгениейНе осталась в стороне его экс-супруга и ныне сожительница Сара Фергюсон. Она представила практически художественный портрет бывшего мужа — он расслабленно сидит в кресле и задумчиво с улыбкой смотрит вдаль.

С 60-м днем рождения, Эндрю, —

по имени обратилась к имениннику герцогиня Йоркская. По всем этим кадрам можно понять, насколько по-разному герцога видят члены его семьи.

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