«Нью-Джерси» победил «Сан-Хосе», Гусев набрал два очка

21.02.2020, 6:06, Новости дня

Хоккеисты "Нью-Джерси Дэвилз" на своей площадке принимали "Сан-Хосе Шаркс" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда обыграли гостей со счетом 2:1. В составе победителей двумя голевыми передачами отметился Никита Гусев.

Россиянин дважды ассистировал своим партнерам по команде Йесперу Братту и Пи-Кею Суббану. В активе Гусева стало 35 (10 голов + 25 передач) очков в нынешнем сезоне. За "акул" единственную шайбу забросил Тим Хид.

В других встречах дня "Торонто Мэйпл Лифс" дома оказался сильнее "Питтсбург Пингвинз" со счетом 4:0, а "Филадельфия Флайерз" на выезде взяла верх над "Коламбус Блю Джекест" в овертайме – 4:3. У проигравших результативной передачей отметился российский защитник "пиджаков" Владислав Гавриков.



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