Наказание по-гречески: еще двум российским морякам суд дал почти 395 лет тюрьмы

21.02.2020, 6:06, Новости дня

Еще двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, Александру Илларионову и Андрею Журавлеву греческий суд вынес приговор и назначил наказание — 395 лет тюрьмы на двоих.

Об этом сообщил вице-президент российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Иван Мельников.

В ноябре прошлого года власти Греции задержали группу из 14 российских моряков. Им было предъявлено обвинение в совершении преступлений в сфере организации незаконной миграции, а также в торговле людьми.

Иван Мельников рассказал, что россияне устроились матросами в результате поиска работы в интернете. Многих на эту работу подтолкнула трудная жизненная ситуация, передает "Интерфакс".

Морякам предлагалось работать в экипажах парусных яхт, перевозивших туристов из Турции в Грецию и Италию. Фактически, они должны были перегонять яхты, но вместо этого на борт сажали людей, о которых моряки ничего не знали.

Мельников уверен, что россияне стали "жертвами так называемых "черных работодателей", размещающих объявления о работе в интернете, обещающих достойные заработки на привлекательных условиях".

Ранее к аналогичному наказанию были приговорены еще два моряка из России.



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