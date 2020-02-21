Топ-10 самых богатых семей в мире
21.02.2020, 6:06, Новости дня
Ими восхищаются, им завидуют. Эти люди не имеют недостатка в деньгах, их приглашают на различные элитные мероприятия. Многие хотят познакомиться с ними, чтобы стать ближе к клану.
Ниже мы расскажем о 10 самых богатых семейных кланах мира.
1.Семья Уолтон
Компания: Walmart
Состояние: $190.5 миллиардов
Сэм Уолтон основал Walmart в 1962 году. С тех пор компанией управляет семья Уолтон, а сама компания превратилась в одну из крупнейших в мире. Компания является розничным продавцом, которые обосновался в пригородах американских городов.
2.Семья Марс
Компания: Mars
Состояние: $126.5 миллиардов
В настоящий момент компанией управляет уже четвертое поколение семьи Марс. Mars – производитель сладостей, который пользуются популярностью во всем мире.
3.Братья Кох
Компания: Koch Industries
Состояние: $124.5 миллиардов
Братья Чарльз и Дэвид Кох управляют огромной империей, основанной еще их отцом. Однако сегодня они больше известны тем, что пытаются оказывать влияние на политическую ситуацию в стране, финансируя различных кандидатов, научно-исследовательские организации и лоббистов.
4.Семья Аль-Сауд
Королевская семья Саудовской Аравии
Состояние: $100 миллиардов
Королевская семья Саудовской Аравии также входит в список самых богатых кланов мира. Связи этой семьи с нефтегазовым гигантом Saudi Aramco обеспечивают семейству немалый доход.
5.Семья Вертгеймер
Компания: Chanel
Состояние: $57.6 миллиардов
Дом моды Chanel знаменит своим легендарным “маленьким черным платьем” и ароматом №5. В настоящее время компанией управляют братья Алан и Герхард Вертгеймер.
6.Семья Дюма
Компания: Hermès
Состояние: $53.1 миллиардов
Французский клан Дюма управляет элитной компанией Hermès, которая была основана в 19 веке.
7.Семья Ван Дамм, Де Спелберх и Де Мевиус
Компания: Anheuser-Busch InBev
Состояние: $52.9 миллиардов
Компания состоит фактически из трех кланов, которые представляют три пивоварни с традициями пивоварения.
8.Семье Берингер, Фон Баумбах
Компания: Boehringer Ingelheim
Состояние: $51.9 миллиардов
Boehringer Ingelheim – немецкая фармацевтическая компания с более чем 130-летней историей. Бергингеры контролируют компанию уже несколько поколений.
9.Семья Амбани
Компания: Reliance Industries
Состояние: $50.4 миллиардов
Reliance Industries работает в таких областях, как нефтепереработка, производство нефтехимикатов, а также тесктильная промышленность.
10.Семья Каргилл и Макмиллан
Компания: Cargill
Состояние: $42.9 миллиардов
Уже шесть поколений подряд члены клана Каргилл и Макмиллан управляют компанией Cargill, которая была основана в штате Айова более 150 лет назад. Компания работает в области промышленности, сельского хозяйства, занимается производством продуктов питания, а также предоставляет различные услуги клиентам.
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