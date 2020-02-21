Названо идеальное время для завтрака

21.02.2020, 6:04, Разное

Период употребления пищи является важным фактором, влияющим на скорость и качество обмена веществ, а также на общее самочувствие человека. Специалистами определено наилучшее время для завтрака.
В большинстве случаев полезно завтракать в течение двух часов после того, как человек проснулся. Людям с диабетом медики советуют утреннюю трапезу осуществлять в первый час после сна, чтобы не допустить дестабилизации уровня глюкозы в крови. Желающим похудеть рекомендуется завтракать в 07:00, обедать в период 12:30-13:00, а ужинать не позднее семи часов вечера.

На завтрак можно употреблять цельнозерновые крупы, пищу с нежирным белком, нежирные молочные продукты, овощи и фрукты. Утром важно, подчеркивают эксперты, чтобы организм получил необходимую порцию сложных углеводов, белков, немного жиров, клетчатки. Это поможет дольше не испытывать чувство голода.



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